Gonçalo faz revelação sobre conversa com Diogo Alexandre referindo que foi «um ponto de viragem»

Gonçalo confessa: «Eu acho que o santo do Leo não bate com o do João»

Gonçalo foi o segundo classificado do Secret Story - Casa dos Segredos 8. Esteve no «Dois às 10» para ter uma entrevista com Cláudio Ramos e fazer uma retrospetiva sobre a sua passagem pelo Reality Show.

O segundo classificado foi confrontado com alguns dos momentos mais polémicos que passou no Secret Story dizendo que todos eles fizeram parte da sua estadia. Gonçalo mostrou-se sem arrependimentos, referindo

«Saio deste programa a perceber que devo confiar mais em mim e nos meus instintos»

Gonçalo referiu ainda que todas as discussões o levaram ali e que o ajudaram a crescer.

Uma das pessoas mais importantes durante a estadia de Gonçalo foi Diogo Alexandre. Gonçalo revelou uma conversa que teve com Diogo Alexandre e que, na sua opinião, foi «um ponto de viragem». Houve um momento no jogo e em todas as discussões que Gonçalo teve com João Ricardo que Gonçalo acreditava que já não podia ficar calado. No rescaldo de uma dessas discussões, Gonçalo revelou que Diogo Alexandre foi a única pessoa que ele ouviu e disse-lhe coisas que o marcaram.

«Não importa nada do que tu digas, não precisas de tentar que caia uma máscara. Porque as próprias atitudes vão provar isso mesmo»,

estas foram as palavras de Diogo Alexandre que ficaram na cabeça de Gonçalo. A partir desse momento, Gonçalo decidiu não dar tanto jogo a João Ricardo.

Logo no início da conversa, Cláudio Ramos confessou a Gonçalo que, para ele, Gonçalo era o justo vencedor do programa, o que deixou o ex-concorrente emocionado. Após verem alguns dos momentos de Gonçalo, este pede um abraço apertado a Cláudio pois ainda se estava a sentir um pouco nervoso com toda aquela situação.

Gonçalo revelou a Cláudio Ramos que o seu objetivo principal ao entrar no Secret Story - Casa dos Segredos era a experiência, até porque ele era um ávido espectador destes programas e gostava de participar. «O dinheiro não foi algo que me moveu a entrar».