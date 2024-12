Gonçalo pronuncia-se sobre zanga com a team azul: «Talvez o problema esteja em mim. Tenho de abrir os olhos»

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos com Cristina Ferreira, os concorrentes foram confrontados com imagens da grande zanga que houve dentro da team azul, tudo por causa de pistas de segredos. Gonçalo acusou Leo de ter mentido e ficou sentido por Diogo Alexandre querer usar uma pista recebida por Margarida, para uma aposta sua: «Eu percebo que o Diogo queira descobrir o segredo, mas há coisas com muito mais importância».

Depois de assistirem ao momento, de todos darem a sua opinião sobre o sucedido e de algumas questões colocadas por Cristina, Gonçalo acaba por admitir, em tom de desabafo: «Talvez o problema esteja em mim. Tenho de abrir os olhos».

João Ricardo reagiu à postura de Gonçalo: «Tem os olhos fechados para aquilo que lhe convém (...) Fico contente que o Gonçalo assuma que vai abrir os olhos»

