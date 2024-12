Último Ranking de Popularidade do Secret Story - Casa dos Segredos: Descubra quem lidera perto da grande final!

Esta sexta-feira, 26 de dezembro, a página de Instagram oficial do Secret Story – Casa dos Segredos divulgou os resultados do último ranking de popularidade desta edição.

Em comparação com a semana anterior, o pódio teve algumas. Gonçalo mantém o primeiro lugar, mas Margarida surge em terceiro lugar, perdendo o segundo para Diogo Alexandre.

No fim da tabela e com muito pouca aprovação por parte dos seguidores do Secret Story continuam Maycon. em 6º lugar, e Renata em último lugar.

Gonçalo mantém-se em primeiro lugar, seguido de Diogo Alexandre , Margarida, Leomarte e João Ricardo.

1º Gonçalo

2º Diogo Alexandre

3º Margarida

4º Leo

5º João Ricardo

6º Maycon

7º Renata

Veja aqui: