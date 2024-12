Quem não vai estar sentado à mesa do jantar de Natal? A escolha originou uma nomeação direta

Na Gala do Secret Story - Casa dos Segredos começámos com votações. Rita, Marcelo, Gonçalo e Margarida foram alvos de votações por parte dos colegas. Quem é que não vai passar o Natal dentro do Secret Story?

Maycon votou em Margarida. Já Diogo Alexandre e Leo votaram em Marcelo referindo que ao nível do jogo é o concorrente que partilha menos. Leo acrescentou que Marcelo foi a pessoa que mais mudou de comportamento.

Por fim, Heitor, João Ricardo e Renata votaram em Gonçalo.

Após estas nomeações, Gonçalo vai buscar um «presente» e acaba por ser informado que está automaticamente nomeado.

Após esta nomeação direta, Cristina Ferreira em estúdio deu a palavra a Flávio Furtado que considerou injusta esta votação em Gonçalo e não deixou nada por dizer.