Gonçalo declara-se a Margarida durante conversa com Goucha: «A Margarida trouxe verdade. Nós não discutimos»

Gonçalo foi o 2ª classificado na grande Final do Secret Story - Casa dos Segredos. Na tarde do dia 7 de janeiro, o ex-concorrente juntou-se ao apresentador Manuel Luís Goucha para uma longa conversa sobre a vida, o jogo e o amor que vive com Margarida.

O ex-concorrente não alcançou o prémio final, que foi entregue a Diogo Alexandre. Ainda assim, Gonçalo afirma sentir-se um vencedor e fica grato pelo facto de os telespectadores terem gostado da prestação do ex-concorrente: «À minha maneira consegui entregar conteúdo». O vencedor da medalha de prata admite que o ouro foi bem entregue ao colega.

Com 38% dos votos, Gonçalo conquistou o público e encerrou a sua participação com um total de 2.650 euros, valor arrecadado ao longo do programa.

Gonçalo tem 21 anos, é de Fafe e trabalha como barbeiro e Personal Trainer. Diz ser um gestor nato e ter tudo calculado na vida: entrou no Secret Story para que a fama o ajude a ter ainda mais sucesso. Vive com a mãe, o irmão e a namorada.

O pai está a viver e a trabalhar em França desde os 6 anos do Gonçalo. Esta ausência do pai deixou mágoas: «Fica bastante marcado (...) Tenho necessidade de fazer coisas boas para que ele olhe para mim». Emocionado, o ex-concorrente explica melhor esta relação distante com o progenitor, que teve de emigrar para pagar as contas.

«Esta conversa vai ser tramada», disse Gonçalo já em lágrimas ao falar do avô.

Gonçalo e Margarida entraram juntos na casa com o segredo: «Somos um casal». O amor destes dois jovens de 21 anos não ficou indiferente a ninguém. Gonçalo mostrou ser um namorado bastante protetor e preocupado ao longo dos últimos meses, cuidando sempre da parceira.

Sobre o jogo, confessa ter sentido um misto de emoções durante a estadia na casa mais vigiada do país. A experiência foi feliz ao lado da namorada: «Foi mais feliz com ela». Quando percebeu que a namorada estava a ficar «frágil» devido ao facto de os dois estarem mais afastados para proteger o segredo, Gonçalo optou por arriscar mais porque o importante era o bem-estar da jovem.

Durante a conversa, declarou-se: «A Margarida trouxe verdade (...) Nós não discutimos». Dentro da casa, Margarida foi sendo criticada pelos colegas, algo que deixou Gonçalo magoado: «Ia-me matando por dentro». Para Gonçalo, Margarida tornou-se uma nova pessoa e mais forte após participação no jogo.