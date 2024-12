Gonçalo emociona-se em pleno direto, após palavras de Heitor: «Acabo por me sabotar»

No Última Hora do Secret Story - Casa dos Segredos, apresentado por Alice Alves, a emissão foi interrompida para que todas as atenções fossem postas num acontecimento imperdível na casa: Numa dinâmica, Gonçalo acabou a chorar, após algumas palavras de Heitor sobre a sua postura.

Com uma pizza no centro da mesa da sala, cada um deve retirar uma fatia e ler uma pergunta nela escondida. A Heitor, calhou-lhe dizer quem é o «ingrediente que não devia estar nesta pizza». O concorrente da Póvoa do Varzim apontou Gonçalo, por sentir que o colega está .cada vez mais desmotivado e desligado do jogo.

Gonçalo, ao concordar com estas afirmações, não contém as lágrimas e chora em pleno direto. Explicou que tem estado «mais desligado» porque fica muito preso aos seus pensamentos: «Acabo por me fechar tanto nos meus pensamentos, que acabo por me sabotar (...) nestes últimos dias, qualquer coisa que me digam acabo por ficar emocionado (...) tenho que tentar meter a cabeça no sítio certo».

Recorde que ontem, dia 17 de dezembro de 2024, o Especial do Secret Story - Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira, começou em grande, com uma sanção!

Os concorrentes foram confrontados com imagens do que aconteceu na casa mais vigiada do país, em que se vê Gonçalo a não cumprir algo que lhe foi incutido na gala (ficar responsável pela cozinha), e Leo a não respeitar uma das regras mais importantes da casa, «o que se passa no confessionário, fica no confessionário».

A sanção aplicada a todos deixou muitos de boca aberta!

