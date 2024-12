Momento de alta tensão entre Gonçalo e João Ricardo: «Tu precisas muito que validem o que tu pensas»

João Ricardo acusa Gonçalo de ser «egocentrista» e ele riposta: «Tu colocas-te no centro do mundo»

João Ricardo andou pela casa do Secret Story - Casa dos Segredos com um dicionário na mão, com o objetivo de ensinar palavras aos colegas, adaptando cada escolha à postura de cada um no jogo. Quando chegou a vez de Gonçalo, João Ricardo selecionou a palavra "egocentrista" e explicou o seu significado.

No final da explicação, Gonçalo não perdeu a oportunidade de provocar João Ricardo, afirmando que, logo a seguir à definição, deveria vir o nome dele. João Ricardo não concordou e tentando manter a postura.

«Tu pensas que tu ensinas e que tu explicas, tu pensas que tens o pensamento absoluto»

A troca de palavras rapidamente escalou. Gonçalo criticou a postura de João Ricardo, acusando-o de estar sempre "num pedestal" e de ter dificuldade em descer dele. Reforçou ainda a ideia com uma metáfora: "Tu precisas de ver o jardim, não apenas a árvore", utilizando uma expressão que João costuma usar.

A discussão continuou tensa, com João Ricardo a mostrar sinais de cansaço e a querer encerrar o assunto, afirmando que prolongar a conversa seria "perder tempo e energia". No entanto, Gonçalo manteve as críticas, acusando João Ricardo de tentar manipular as situações dentro da casa, o que João negou prontamente.

Gonçalo finalizou, apontando que João Ricardo precisa constantemente que as pessoas concordem e validem as suas opiniões, o que, na visão dele, reflete a verdadeira razão por detrás das ações de João.