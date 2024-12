Amizade em risco? Gonçalo acusa Leo de mentir sobre pistas e o caos instala-se: «Mentiroso não sou!»

Amor fora do Secret Story! As fotos mais apaixonadas de Gonçalo e Margarida

A tarde de terça-feira, 19 de novembro, ficou marcada por um momento de tensão no Secret Story – Casa dos Segredos. Gonçalo e Leo envolveram-se num confronto aceso, com acusações que colocaram a amizade entre os dois concorrentes em risco.

Tudo começou com acusações de mentiras

O conflito teve início quando Gonçalo acusou Leo de ter mentido acerca do seu segredo. Visivelmente irritado, Gonçalo desabafou: «É só mentirosos…».

A situação rapidamente escalou para uma discussão, que começou na casa de banho e acabou por envolver outros concorrentes, como Diogo Alexandre e Margarida.

Leo defende-se: «Mentiroso não sou!»

Leo reagiu à acusação de Gonçalo, deixando claro que não aceita ser chamado de mentiroso. «Mentiroso não sou! Estamos na Casa dos Segredos», sublinhou o concorrente.

Mais tarde, no jardim, Leo conversou com Margarida sobre o episódio, reafirmando a sua postura no jogo. «Eu não juro por nada de pistas nesta casa. Eu juro por atitudes que posso ter e comprometo-me com verdade», reforçou.

Margarida tenta apaziguar o clima

Tentando acalmar os ânimos, Margarida aconselhou Gonçalo a manter a calma e conversou com Leo no jardim: «Não faz sentido… por isso é que lhe estou a dizer para ter calma», disse a concorrente.

Gonçalo em lágrimas

Gonçalo mostrou-se mesmo irritado com a situação e atingiu o limite. Em lágrimas, o concorrente atirou: «Não me interessa! Que saibam todos a pista... não quero que me chateiem mais»

O concorrente desabafou com a namorada e confessou: «Só confio em ti, mais ninguém»

Mais tarde, Leo e Gonçalo tentam colocar os pontos nos i’s. Veja aqui: