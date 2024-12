Ambiente tenso! Gonçalo e Margarida em desacordo quanto às intenções de João Ricardo

João Ricardo: «Gostava que o Gonçalo parasse com os "achismos" e de falar pela Margarida»

Margarida em desacordo com Gonçalo: «Quero acreditar que o João gosta de mim»

A noite desta terça-feira ficou marcada por um momento de tensão protagonizado por Gonçalo e Margarida, que estiveram em desacordo quanto às intenções de João Ricardo para com Margarida.

Tudo começou depois do Especial com Cristina Ferreira, quando a forma como Gonçalo trata Margarida no jogo volta a ser tema, bem como a relação entre João Ricardo e Margarida.

Após o direto, a Voz pergunta se alguém tem algo a dizer, Leo afirma que sim. O concorrente acredita que Gonçalo não fez a melhor interpretação das imagens que passaram... Leo diz que ficou com a sensação que estavam a elogiar a Margarida. A Voz pergunta se Gonçalo já vai de pé atras com João, Leo diz que neste caso em particular, acha que Gonçalo interpretou mal as coisas.

A Voz pergunta se Gonçalo tem anticorpos em relação a João, Gonçalo diz que existiu um determinado momento do jogo em que Margarida não percebeu a aproximação do João, e chegou-se à conclusão que João talvez se preocupe com ela... mas depois o mais importante para João, não é como Margarida se sente mas sim o que o João fez.

Marcelo acredita que o mal que Gonçalo vê, nem sempre vem do sitio que acha que vem... Gonçalo questiona então a cara de João à resposta de Margarida no chupa limão. Maycon diz que todos estavam expectantes com a resposta e todos queriam ouvir Margarida, pois sabem que tem uma opinião para dar.

A Voz pergunta se Margarida tem ou não uma boa resposta para dar, Margarida diz que não tem... na plataforma também não se posicionou porque não sabe onde se deveria posicionar, vê as coisas ao contrário... compara-se sempre para o pior. João afirma que Gonçalo devia ouvir mais e falar menos.

Diogo intervém e diz que a personalidade de Margarida tem que ser um trabalho dela própria, que pode querer ou não fazer, e ainda bem que encontrou uma pessoa ao lado que a ajuda nesse sentido.

Gonçalo diz que não entende como veem que completa as frases de Margarida... afirma que também é um concorrente e tem o direito de falar. Maycon diz que não vai falar mais pois Gonçalo não quer entender.

A voz pergunta a Margarida se acha ou não que João estava a defendê-la nas imagens, Margarida acha que sim! Neste aspeto está em desacordo com o Gonçalo, pode vir a desiludir-se mas quer acreditar que João lhe diz o que pensa, que gosta de si como diz e se no futuro a desiludir, «é a vidinha».

Gonçalo diz que respeita a opinião de Margarida, mas o ambiente é de clara tensão na sala. A concorrente acrescenta que está cansada de utilizarem o Gonçalo neste assunto e João Ricardo jura que nunca mais o faz.