«Anéis» e «roda gigante»: Gonçalo planeia surpresa especial para Margarida

Gonçalo revelou um plano romântico para celebrar o primeiro aniversário de namoro com Margarida, no Secret Story.

Durante as nomeações, Gonçalo pediu à mãe os anéis para oficializar o momento e à Voz uma roda gigante na casa para surpreender Margarida.

Cristina Ferreira brincou com a ideia da roda gigante, e Gonçalo sugeriu que seria possível fazer uma versão pequena.

Gonçalo surpreendeu tudo e todos ao revelar um plano romântico muito especial para celebrar o primeiro aniversário de namoro com Margarida, que acontece no próximo dia 10 de dezembro.

Durante as nomeações deste domingo, Gonçalo aproveitou o momento para pedir à mãe os anéis para oficializar o momento: «Ó Cristina, deixe-me só dizer uma coisa num instante rápido, que me esqueci de lhe dizer há bocado. Ó mãe, tu arranja-me os anéis para no dia 10 eu tenho que estar aqui em casa para dar à Margarida».

«Nós vamos celebrar um ano (de namoro) e eu estou a fazer pressão à Voz para ela meter uma roda gigante aqui na casa», acrescentou Gonçalo.

Cristina Ferreira brincou com o concorrente: «Por acaso é uma coisa simples de pôr dentro da casa» Gonçalo esclareceu: «Nem que seja uma roda gigante assim pequenina, em tamanho curto. Se você foi capaz de fazer isto na sua casa (decorações de Natal) também vai conseguir a roda gigante», disse.

Veja o vídeo do momento: