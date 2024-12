Daniela esclarece vídeo viral gravado em casa de Gonçalo, durante jantar com a família do concorrente: «Não devia, mas vou explicar»

Daniela Santo, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, gravou um vídeo para o casal Gonçalo e Margarida no momento em que se encontrava em casa da mãe de Gonçalo e se preparava para jantar junto com a família do mesmo.

A ex-concorrente revelou que já conheceu o irmão mais novo de Gonçalo e que atualmente se dá muito bem com a mãe de Gonçalo, dizendo que é um amor de pessoa. Aproveitou para elogiar o concorrente por este ser tão bem educado e que só era assim por ter uma mãe que é tão bonita por fora quanto por dentro.

Este vídeo acabou por se tornar polémico. Daniela acabou por recorrer à mesma rede social para esclarecer tudo...

Devido às críticas, a ex-concorrente gravou um vídeo e começou por se defender: «Eu tenho noção da responsabilidade afetiva que eu criei com estas duas pessoas, as conversas mais profundas que eu tive dentro daquela casa foi com o Gonçalo e com a Margarida».

«Por isso, assim que eu saio, logicamente eu vou sentir-me bem, eu vou tranquilizar a família dos meus (...) A Margarida, antes de eu saber a história toda dela, antes de eu saber que ela vivia com o Gonçalo, foi falado dentro da casa que podia vir viver para minha casa», acrescentou à justificação.

Daniela acabou por explicar o intuito do vídeo que gravou: «Eu não devia nem tinha que me explicar, mas eu vou fazê-lo. Estamos numa reta final de jogo em que obviamente eu quero muito que os meus ganhem. Por isso o que eu puder fazer para os ajudar, ou que tiver ao meu alcance cá fora, obviamente que eu vou fazê-lo. Se uma família daqueles que eu mais adoro dentro daquele programa me procura, me pede ajuda, vocês acham que eu vou recusar? A minha maior felicidade é poder fazê-lo».

A ex-concorrente referiu que ajudou a família de Gonçalo “numa angariação de fundos” e que não foi para “tirar fotografias“: «Eu fui lá por eles, com a família deles, não sei se estão a perceber. Parem de tentar ver maldade aqui, que não há, e vou continuar a fazê-lo por mais que vocês tentem tornar feio algo bom e positivo», explicou.

Veja aqui: