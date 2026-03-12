«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
17:21
Hugo e Jéssica de costas voltadas com Liliana. Atitudes da concorrente são altamente repreendidas - Big Brother
08:45

17:11
Mexerico tenso. Catarina está arrependida da amizade com Sara? - Big Brother
02:52

17:08
Mexerico sobre Hélder resulta numa aproximação improvável com Sara: «Quero agradecer...» - Big Brother
05:57

17:01
A ferver. Mexerico sobre João leva Eva a exaltar-se - Big Brother
04:47

16:50
Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me» - Big Brother
04:45

16:24
Catarina é a namorada de Diogo? Concorrentes definem estratégia para enganar colegas - Big Brother
03:54

16:22
Hélder fica chocado com hábito peculiar de Eva: «Estás aqui, estás a trepar paredes» - Big Brother
01:22

16:10
Após dinâmica polémica, Liliana desaba em lágrimas nos braços do Diogo - Big Brother
01:34

15:52
Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima» - Big Brother
01:25

15:42
Hélder aproveita dinâmica para espicaçar Sara: «Fá-lo em praça pública... e fê-lo com o Hugo» - Big Brother
08:30

15:42
«Queres denegrir a minha imagem»: Sara perde a cabeça com Hélder e leva resposta implacável - Big Brother
08:30

15:30
A ferver. Liliana exalta-se e levanta-se para confrontar concorrentes: «Estás com medo!» - Big Brother
01:10

15:24
«Estás a procurar guerras onde não existem»: Diogo deixa aviso a Liliana e o caos instala-se - Big Brother
03:56

15:20
Hugo dá «presente envenenado» a Ariana e João não deixa passar: «Eu aprecio honestidade» - Big Brother
03:00

15:13
Liliana desiludida com Ricardo João: «Um dia vais pedir-me desculpa por essas palavras» - Big Brother
00:58

15:11
«Só perdi tempo»: Jéssica não poupa nas críticas a Ariana - Big Brother
03:00

15:09
João e Eva saem em defesa de Liliana e estoira a discussão com Hugo: «Argumentos de miúdo!» - Big Brother
03:53

15:07
Sara ataca Liliana sem dó, nem piedade: «É barraqueira, é histérica, faz caras feias...» - Big Brother
03:53

14:50
Ricardo João pica: «Houve uma confusão entre resistência e carácter, por terem ganho não ganharam carácter» - Big Brother
06:37

14:28
Bomba de Luzia regressa à casa e a animação reina - Big Brother
03:56

14:18
Liliana incrédula com descoberta: «Nós agora andamos mesmo em grupos» - Big Brother
01:05

13:57
No meio de uma sessão de rap, concorrentes mandam bocas uns aos outros - Big Brother
09:31

13:54
Hugo leva farpa pesada e os colegas não contêm o riso: «Domingo sais da televisão» - Big Brother
03:22

12:50
Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso - Big Brother

12:23
Sem dó nem piedade: Tiago e Jéssica disparam rimas improvisadas contra os colegas - Big Brother
11:47

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai - Big Brother

Gonçalo e Margarida, ex-concorrentes do Secret Story 8 estavam no Dubai quando o ataque Iraniano colocou a cidade em risco. O casal viveu momentos tensos e contaram tudo esta manhã, no Dois às Dez.

Em entrevista a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos, Gonçalo e Margarida relataram o drama que viveram no Dubai quando perceberam que a cidade estava em risco, até à tensão que foi regressar a casa. 

O personal trainer começou por referir que estavam a passar quando de repente ouviram um som que parecia ser o de uma bomba e que até brincou com a namorada: «rebentou aqui uma bomba», disse em tom de gozo. O que é certo é que não estava assim tão errado. O casal referiu que o susto foi grande durante essa noite, quando acordaram por volta da 1h da manhã com uma notificação ensurdecedora nos telemóveis: «uma notificação que eu nunca tinha visto isso na minha vida (...) dizia 'possível alerta de misseis e explosões na área' (...) pedia para irmos para um sítio seguro, longe da janela...», referiu aflito. «Esse dia foi o mais alarmante», acrescentou Margarida. Posto isto, Gonçalo acabou por acrescentar que as pessoas em redor estavam seguras e que isso os ajudou muito a saber lidar com a situação. 

Em relação à ajuda da Embaixada, os ex-conorrentes do Secret Story 8 queixaram-se de pouca informação e uma grande falha na comunicação para com os portugueses: «enviamos dezenas de emails, não nos respondiam... chegamos a receber um telefonema a perguntar se estaríamos interessados num voo que ia para Portugal e nós dissemos que sim mas nunca mais nos disseram nada», confessaram.

Veja o vídeo.

Em relação ao regresso, o drama também foi gigante: os voos estavam a ser cancelados: «só tínhamos uma solução: ou a embaixada nos ajudava a sair de lá ou tínhamos que ser nós pelo nosso próprio pé a sair». Margarida acrescentou ainda que: «por mais que nos sentíssemos tranquilos não conseguíamos regressar. (...) aquela impotência de não poder fazer nada...». O casal acrescentou ainda que foi terrível lidar com o facto de verem todos a ir embora, só os portugueses é que estavam a a ficar. 

Veja o vídeo.

Fora da Casa

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Há 1h e 0min
Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Há 1h e 11min
Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Hoje às 09:35
Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Ontem às 19:02
Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Ontem às 16:47
Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Ontem às 12:30
Notícias

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Há 1h e 0min
Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Há 1h e 11min
«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai

Há 1h e 38min
Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Hoje às 12:50
Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Hoje às 12:12
Opinião

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

10 mar, 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

9 mar, 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
EXCLUSIVOS

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

10 mar, 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
TVI Reality

Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»
04:45

Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»

Há 39 min
Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»
01:25

Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»

Há 1h e 37min
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
01:52

Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»

Ontem às 22:45
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
05:28

A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva

Ontem às 22:30
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Ontem às 22:23
