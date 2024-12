Gonçalo, em lágrimas após nomeação, desabafa: «Não tens noção se fez tudo sentido até aqui...»

Após mais um Especial do Secret Story - Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira, ficámos a saber o novo leque de apenas três nomeados para esta semana: Gonçalo, Heitor e Maycon. Com o cerco a apertar e a grande final cada vez mais próxima, Gonçalo não escondeu a emotiva reação à sua sexta nomeação desta edição. O concorrente não conteve as lágrimas e acabou por se isolar na casa de banho, onde Margarida e Leo o consolaram.

«De certa forma não sou a pessoa que mais cria discussões aqui dentro, não parte de mim…», começa por partilhar Gonçalo, com receio de que a sua forma de estar mais pacífica o prejudique. «Estás aqui há muitos meses, não tens noção de nada... não tens noção se fez sentido tudo isto até aqui».

Margarida não hesita a consolar e confortar o namorado: «Se foste salvo até agora é porque faz sentido, é porque as pessoas gostam realmente de ti... e para gostarem de ti não precisas de criar intrigas e conflitos». Gonçalo justifica a reação à nomeação com o medo de sair a apenas uma semana do Natal e com a sua própria ansiedade: «Sabes que costumo viver no futuro e com ansiedade do que pode acontecer…».

Vote até domingo no nomeado que quer salvar e assista à gala do Secret Story – Casa dos Segredos no próximo domingo para descobrir qual deles não irá passar o Natal na casa mais vigiada do país:

Gonçalo - 761 20 20 07

Heitor - 761 20 20 08