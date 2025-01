Gonçalo mostra-se muito apaixonado: «A Margarida é especial porque é uma pessoa muito...»

Gonçalo afirma: «O dinheiro não foi algo que me moveu a entrar»

Gonçalo, 2º classificado do Secret Story - Casa dos Segredos 8 esteve no «Dois às 10» para uma entrevista com o apresentador Cláudio Ramos.

O ex-concorrente fez uma retrospetiva da sua presença na Casa com a namorada Margarida que entrou com ele. Gonçalo confessou a Cláudio que achava que o segredo dos dois ia ser revelado logo no segundo dia, mas não aconteceu. O casal ainda conseguiu esconder o seu segredo durante várias semanas.

Heitor chegou a carregar no botão dos segredos acreditando que Gonçalo e Margarida eram irmãos.

Cláudio Ramos questionou Gonçalo sobre o momento em que este e Margarida se conheceram. O ex-concorrente revelou que foi nas redes sociais e que rapidamente começaram a falar sem parar e que se entenderam muito bem.

«A Margarida é uma pessoa muito, muito altruísta. Põe os outros em primeiro lugar.»

Gonçalo revelou que uma das características que torna Margarida tão especial é por ela ser tão humana e conseguir colocar as necessidades das outras pessoas à frente das suas. Ainda que Gonçalo lhe diga que ela tem que se pôr em primeiro lugar sempre. O ex-concorrente mostrou-se muito apaixonado pela companheira.

Gonçalo revelou ainda que nunca pensou sentir tanto amor por parte das pessoas que gostam tanto dele, quanto de Margarida. Acrescentou ainda que mal conseguiu dormir, tentando absorver tudo o que está a acontecer à sua volta.

«Ainda não encontrei um comentário negativo»