Menos de 24 horas após sair da casa, Gonçalo dá novidades: «A Margarida chora (…) fica complicado dormir»

Margarida emociona-se com o quarto lugar: «Já venci ao conhecer o Gonçalo»

Na primeira manhã fora da casa, Gonçalo deu novidades sobre a sua vida com Margarida.

O segundo classificado contou que ainda não conseguiu dormir devido à onda de apoio que os invadiu.

Gonçalo e Margarida saíram da Casa dos Segredos à menos de 24 horas e já foram às redes sociais dar novidades aos fãs e seguidores. Nos stories do Instagram, esta quarta-feira, dia 1 de janeiro, Gonçalo revelou que nem ele nem a namorada tinham conseguido dormir ainda, pois estavam a digerir todas as emoções.

«8h20 da manhã, a Margarida chora, eu fico sem perceber que onda de amor é esta. Fica complicado dormir assim», referiu o segundo classificado do Secret Story. Margarida, que ficou em quarto lugar, completou, lavada em lágrimas: «Muito, vocês são incríveis» e Gonçalo elogiou: «São fenomenais».

Num outro storie, já depois de almoço, Gonçalo revelou: «Ainda não fomos à cama. Estamos no carro de um casal que é nosso fã, eles conhecem-nos muito bem, mas nós só os estamos a conhecer nesta viagem (...) A nossa família vai ali à frente, mas é como se fôssemos no carro com a nossa família, sabem tudo sobre nós (...) Estamos muito agradecidos por nos levarem a casa, porque aquele carro vai cheio», contou.

