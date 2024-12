Por um fio? Gonçalo de rastos por causa de Margarida: «Talvez ela já esteja no ponto de construir a sua própria casa»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Gonçalo tem andado a chorar pelos cantos da casa, por causa da sua relação com a namorada, Margarida. Não sabendo que esta está em missão (Margarida tem a missão de se afastar do namorado durante 72 horas) Gonçalo pensa que a concorrente se está mesmo a afastar de si, deixando-o confuso e profundamente triste, equacionando que talvez seja o próprio a precisar de Margarida, e não o contrário.

«Talvez ela já esteja no ponto de cosntruir a sua própria casa» disse Gonçalo em lágrimas, numa dinâmica que emocionou todos, até a Voz: «Por uma vez, deixaram-me sem palavras».

Veja tudo aqui:

Já ontem, dia 26, esta missão de Margarida deu que falar.

A noite desta terça-feira ficou marcada por um momento de tensão protagonizado por Gonçalo e Margarida, que não contiveram as lágrimas na casa de banho, após um debate sobre a postura de Gonçalo no jogo.

Tudo começou depois do Especial com Cristina Ferreira, quando a forma como Gonçalo trata Margarida no jogo voltou a ser tema. Após um debate aceso, os concorrentes levantam-se e Gonçalo dirige-se à casa de banho, onde chora. Margarida chora também e diz que está cansada deste assunto.

Gonçalo acaba por se fechar no compartimento da casa de banho. Margarida pergunta se pode entrar, Gonçalo nega e chora, Margarida chora também ao ver o namorado naquele estado. A concorrente entra em defesa dele e refere que não o consegue ver triste.

Mais tarde, Gonçalo acaba por sair da casa de banho e afirma que está cansado e que não quer falar com ninguém. O concorrente confessa que tem sentido a namorada diferente com ele. Acrescenta que começa a duvidar de si próprio e que pode ser ele que está a ver coisas.

«Não quero falar com ninguém. Estou cansado... há dois dias que sinto que estás diferente, não estás tão próxima de mim, isso já me deixa chateado», começa por referir o concorrente.

Gonçalo afirma que se sente um «maluquinho» e que João está a passar pelo «santinho que só quer amor e paz com Margarida».

«Estar sempre a ouvir «poucachicho», ter que explicar uma hora... parece que eu é que estou a ficar maluco. Quando ouço uma pessoa a dizer que tens dois pesos e duas medidas, que eu estou a ver coisas onde elas não existem...», afirma.

Margarida explica que nunca disse que o que o namorado afirma não está certo, mas que não é correto Gonçalo fazer as afirmações que faz sobre João.