Um dos casais mais acarinhados de sempre dos realities volta a derreter os fãs com gesto romântico em direto

Gonçalo Coelho e Margarida Carvalheiro conquistaram os portugueses no Secret Story 8 com a sua doçura e leveza, tornando-se num dos casais mais acarinhados de sempre do universo dos realities.

Esta manhã, os dois marcaram presença no Dois às 10 para apresentar o seu negócio de sucesso, através do qual ajudam homens e mulheres a perder peso e a adotar um estilo de vida mais saudável.

Além disso, revelaram que vão oferecer uma viagem de sonho a um dos seus clientes. E foi precisamente enquanto apresentavam os projetos profissionais que desenvolvem em conjunto que Gonçalo decidiu surpreender a namorada, oferecendo-lhe também uma viagem de sonho.

«É a lua de mel?», questionou Cristina Ferreira, que não escondeu estar rendida ao romantismo do momento.

Veja o vídeo: