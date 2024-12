Uma roda gigante, lágrimas e um «amo-te muito», Margarida e Gonçalo celebram 1 ano de namoro

Margarida emocionada com presente especial de Gonçalo: «Como é que fizeste?»

Surpresa! Margarida em lágrimas com gesto de Gonçalo para celebrar 1 ano de namoro

No Secret Story - Casa dos Segredos, Gonçalo preparou uma surpresa muito especial a Margarida com ajuda da Voz. No dia em que o casal celebra um ano de namoro, tiveram direito a um almoço romântico.

Margarida estava triste com Gonçalo porque estava à espera de alguma coisa para celebrar a data, mas nunca estaria à espera do que ele preparou. Gonçalo foi buscar Margarida e mostrou-lhe o que tinha andado a preparar. A jovem desfez-se em lágrimas e abraçou o namorado com força.

«Amo-te muito»

O amor de Margarida e Gonçalo tem enternecido os espectadores, por ser um amor tão jovem, mas que é forte.

Já sentados à mesa, Gonçalo e Margarida estavam a falar de um anel que Margarida tinha pedido.

Gonçalo tira o anel do bolso e a jovem começa a chorar novamente de emoção. O anel dourado que Gonçalo lhe ofereceu há um ano na cidade de Vigo. Gonçalo admitiu que o anel fica melhor a Margarida do que a ele.

«Estou muito feliz»

Gonçalo aproveitou o almoço a só com Margarida para lhe agradecer por tudo o que ela tem feito por ele e que foi graças a ela e ao apoio dela que ele conseguiu ter o studio dele. Acrescentou ainda que vê-la crescer foi um espetáculo. Uma declaração de amor bonita que deixou Margarida novamente emocionada e que nunca vai esquecer.