«Não se deixem enganar» Manuel Luís Goucha deixa alerta após ser vítima de crime

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Manuel Luís Goucha deixou um sério alerta nas redes sociais depois de descobrir um vídeo falso a circular no TikTok, criado com recurso a Inteligência Artificial, onde a sua imagem e voz foram usadas sem autorização.

Manuel Luís Goucha recorreu ao Instagram, esta segunda-feira, 11 de maio, para denunciar um vídeo falso que está a circular nas redes sociais e que utiliza a sua imagem e voz de forma fraudulenta.

O apresentador da TVI partilhou com os seguidores um excerto do conteúdo divulgado no TikTok, no qual surge aparentemente a fazer um apelo solidário para ajudar uma criança alegadamente doente. No entanto, Goucha garantiu que tudo não passa de uma manipulação criada com recurso a Inteligência Artificial.

«Este vídeo é falso no que toca à utilização da minha voz (não gravei uma única palavra do que está dito) e à imagem», começou por esclarecer.

O comunicador admitiu ainda que, no caso da imagem, é relativamente fácil perceber que se trata de conteúdo manipulado digitalmente: «Acho que se percebe rapidamente que estamos perante um caso de uso de Inteligência Artificial», escreveu.

Manuel Luís Goucha aproveitou também para reforçar que não tem qualquer conta na plataforma onde o vídeo foi divulgado: «O TikTok é uma plataforma que não tenho, nunca usei nem faço tenção», garantiu.

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Apesar de acreditar que a situação apresentada no vídeo possa ser verdadeira, o apresentador mostrou-se indignado com a forma utilizada para tentar sensibilizar o público: «Acredito que o caso exposto do jovem seja verdadeiro, mas esta é uma forma fraudulenta de apelar à solidariedade, o que não ajuda à causa. Não se deixe enganar!», alertou.

Na mesma publicação, Goucha fez questão de explicar quais são os únicos canais oficiais através dos quais comunica com os seguidores: «Tudo quanto eu lhe queira dizer será só aqui, no meu Instagram (o único que tenho), ou na minha página de Facebook», frisou.

O apresentador terminou o desabafo com um novo alerta sobre os perigos associados ao uso indevido da Inteligência Artificial: «Este é um exemplo de como o uso da Inteligência Artificial pode ser um perigo. Repito: este vídeo é falso! Não se deixe enganar!», rematou.

Veja aqui o vídeo:

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