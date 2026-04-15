Manuel Luís Goucha recorda o pai num momento de partilha raro: «No dia em que morreu...»

Manuel Luís Goucha surpreendeu ao partilhar um lado mais íntimo da sua vida numa conversa com Luís Osório, no podcast Vividos. O apresentador da TVI falou abertamente sobre a relação distante que teve com o pai - e as palavras não deixaram ninguém indiferente.

«No meu livro da vida, o meu pai é uma página em branco», começou por confessar, explicando que, apesar de ter convivido com ele, nunca existiu uma verdadeira ligação emocional.

Ainda assim, Goucha reconhece algumas influências paternas na sua forma de ser: «Tenho o gosto pela vida, o lado lúdico e o prazer de viajar, que vêm dele», contou, contrastando com características que associa à mãe, como o lado mais reservado.

Ao revisitar o passado, sobretudo enquanto escreve um livro, o apresentador admite um arrependimento silencioso: «Hoje tenho pena de não me ter sentado a conhecer melhor o meu pai», revelou, reconhecendo que nunca procurou aprofundar as suas raízes familiares, ligadas a Rio Maior.

A ausência de proximidade acabou por marcar toda a relação. «Não há uma ligação de afeto quando ela não é cultivada ao longo dos anos», explicou, sublinhando que nunca chegou a desenvolver um verdadeiro sentimento filial.

Mas foi ao recordar o momento da morte do pai que Goucha fez uma das confissões mais impactantes: «No dia em que o meu pai morreu, não senti nada», afirmou.

O apresentador contou que tinha uma viagem marcada para Paris nesse fim de semana e que, mesmo após receber a notícia, não sentiu necessidade de alterar os planos: «Não mexeu comigo», disse, esclarecendo que a falta de ligação emocional tornou aquele momento diferente do que seria expectável.

Hoje, admite que ficou uma curiosidade por esclarecer, mas sem espaço para saudade: «Não posso ter saudades de algo que não tive na vida, que foi um pai», concluiu.

«Uma mulher de valor»: Esta concorrente do Secret Story conquistou Manuel Luís Goucha. E não é Eva

Apesar de o Secret Story 10 continuar a dar que falar dentro e fora da casa, há uma concorrente que parece ter conquistado um apoio de peso… e não é Eva, que também é bastante popular. Falamos de Ana, que tem vindo a destacar-se e que agora soma elogios de Manuel Luís Goucha.

Durante o programa Funtástico, o apresentador não escondeu a admiração pela concorrente, ainda que tenha feito questão de sublinhar o seu papel imparcial enquanto profissional: «Eu não posso manifestar opinião, não devo que sou apresentador de televisão, mas estou inclinado para a Ana».

A declaração não passou despercebida e foi reforçada com palavras ainda mais elogiosas: «É uma mulher de valor». Um reconhecimento que rapidamente gerou reações nas redes sociais, onde muitos espectadores concordam com a leitura de Goucha e destacam a postura de Ana ao longo do programa.

Com a reta final do programa a aproximar-se, o apoio público de uma figura tão influente poderá ter impacto na perceção dos espectadores. Certo é que Ana continua a afirmar-se como uma das concorrentes mais consistentes desta edição.

Resta agora saber se esta preferência se refletirá nos resultados finais — mas, para já, Ana já garantiu algo importante: o respeito e admiração de um dos rostos mais emblemáticos da televisão em Portugal.