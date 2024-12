Heitor abre o coração sobre sexualidade e primeiro amor que viveu com um rapaz: «A minha família...»

Na mais recente gala do Secret Story, Heitor foi expulso com 29% dos votos para salvar. Fora da casa, deu a conhecer a sua história de vida no programa «Goucha». A infância, o segredo da fobia de Michael Jackson e até a sua sexualidade são alguns dos temas da conversa.

O ex-concorrente fala sobre a sua sexualidade e a aceitação da família

Heitor recordou que as duas peregrinações que fez a Fátima mudaram a sua vida e fizeram-no pensar sobre o que realmente valia a pena em torno dos problemas que tinha na sua cabeça. Foi uma viagem de auto-descoberta e de aceitação.

Durante a estadia na casa, Heitor assumiu-se como bissexual e em conversa com Goucha, revelou quando se aceitou: «Habitava a inquietação de não me aceitar como eu era e de achar que estava errado. Todas as minhas inseguranças, a pouca confiança que eu tinha, tudo isso me perturbava muito».

O ex-concorrente acrescentou ainda: «Aquele período fez-me meter os pezinhos mesmo no chão e perceber que a vida são coisas boas, felicidade e que as coisas negras que habitavam na minha cabeça não faziam qualquer sentido, porque se a pessoa a quem eu mais peço que me guie e ilumine aceita e ouve, então quem não vai ouvir?»

O ex-concorrente contou que sempre foi “respeitado em casa” e recordou quando assumiu a sua sexualidade à família: «Eu conto quando já estava numa relação. E conto achando que estava a contar alguma coisa, quando na verdade não estava a contar nada».

Como explicou, tudo aconteceu durante um jantar no qual a revelação que tinha para fazer acabou por não surpreender, uma vez que os familiares já sabiam.

Apesar da boa reação da família, Heitor lembrou que sofreu preconceito na escola e comentários que eram feitos acerca da forma de o jovem se expressar, que consideravam «feminina».

Natural da Póvoa de Varzim, o residente soube realmente quem era quando se apaixonou pela primeira vez por um rapaz: «É na fase em que me apaixono, nessa fase foi quando eu percebi. Antes culpava-me, achava que não havia saída e que nunca ia conseguir sair de dentro da gaiolazinha. Depois, o amor acabou por tomar conta de mim».

Heitor falou sobre passagem pelo Secret Story...