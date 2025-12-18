Esta é a única condição que Goucha impõe para continuar a fazer o seu programa de televisão: «Odeio»

Ao Minuto

18:33
«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro
05:54

«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro

18:18
Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana
03:52

Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana

18:04
«Não admite a pessoa que ela é»: Ana tem opinião polémica sobre concorrente
03:07

«Não admite a pessoa que ela é»: Ana tem opinião polémica sobre concorrente

17:58
Liliana faz confissão inesperada a Leandro: «A minha estratégia foi por água abaixo mal ele ficou no estúdio»
02:32

Liliana faz confissão inesperada a Leandro: «A minha estratégia foi por água abaixo mal ele ficou no estúdio»

17:52
«Não ando atrás de ninguém, quando sinto que não sou desejada »: Liliana e Fábio pegam-se em nova discussão
06:08

«Não ando atrás de ninguém, quando sinto que não sou desejada »: Liliana e Fábio pegam-se em nova discussão

17:43
Tenso: Pedro compara Leandro a ex-concorrentes de outras edições
08:03

Tenso: Pedro compara Leandro a ex-concorrentes de outras edições

17:28
Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações
03:55

Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações

16:04
Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras
07:19

Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras

15:49
Depois de "discussão" com Leandro, Fábio revela que assistiu a tudo no confessionário
10:08

Depois de "discussão" com Leandro, Fábio revela que assistiu a tudo no confessionário

15:28
Leandro e Liliana juntam-se para "enganar os colegas": «Tive de estar a levar contigo»
03:05

Leandro e Liliana juntam-se para "enganar os colegas": «Tive de estar a levar contigo»

15:24
Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito»
06:35

Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito»

15:21
Amigos ou rivais? Leandro e Liliana esclarecem relação que os une
04:29

Amigos ou rivais? Leandro e Liliana esclarecem relação que os une

15:14
Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote»
06:01

Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote»

15:11
Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9 - Big Brother

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

15:05
«O meu ex-namorado ficou no estúdio» Liliana fala sobre estratégias de jogo
08:03

«O meu ex-namorado ficou no estúdio» Liliana fala sobre estratégias de jogo

14:43
Leandro dirige-se a Pedro: «Estás melhor calado. Aviso-te perante a Marisa»
08:55

Leandro dirige-se a Pedro: «Estás melhor calado. Aviso-te perante a Marisa»

14:22
Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz
05:13

Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz

13:26
«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro - Big Brother
01:04

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

13:01
«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes
04:37

«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes

12:45
Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...»
05:04

Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...»

12:33
Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro
01:27

Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro

12:25
«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa
05:21

«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa

11:46
Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!»
01:46

Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!»

11:41
Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana»
05:04

Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana»

11:33
Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
01:26

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Esta é a única condição que Goucha impõe para continuar a fazer o seu programa de televisão: «Odeio»

  Secret Story
  Hoje às 12:07
Esta é a única condição que Goucha impõe para continuar a fazer o seu programa de televisão: «Odeio» - Big Brother

Manuel Luís Goucha admite que o futuro do programa Intuição ainda não está garantido, mas deixa claro que, se regressar à televisão com o formato, há uma condição da qual não abdica e que resume numa palavra forte: "odeio".

O programa Intuição, da TVI, conta, nesta primeira fase, com um total de 20 episódios, que estão a ser emitidos ao longo do mês de dezembro. Apesar de o futuro do formato ainda estar em aberto, Manuel Luís Goucha já sabe bem o que gostaria de manter caso o projeto regresse em 2026.

Em entrevista com a SELFIE, o apresentador confessou que há uma condição da qual não abdica: «Espero que não haja senão na primavera, com bom tempo. Aquilo é giro é ao ar livre», começou por dizer.

Manuel Luís Goucha revelou ainda que chegou a ser desafiado a gravar o formato em centros comerciais, mas rejeita completamente essa hipótese: «O José Eduardo Moniz disse-me que eu poderia fazer em centros comerciais. Não tem graça, aquilo é giro é ao ar livre. Quero ir para o Norte, por exemplo», explicou.

O apresentador recordou alguns momentos marcantes das gravações, destacando a proximidade com as pessoas e os locais: «No episódio da Ericeira, jogou um padre, o padre da Ericeira, que foi o concorrente. No dia a seguir, fui para a feira de Carcavelos, nunca na minha vida tinha lá ido», partilhou.

Sem rodeios, Goucha deixou clara a sua posição quanto a outros cenários: «Ir para um centro comercial? Odeio! Eu não vou a centros comerciais», rematou.

Uma coisa é certa: para Manuel Luís Goucha, Intuição só faz sentido se continuar a ser vivido na rua, perto das pessoas e longe de espaços fechados.

 

Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

A nova herdade de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes, em Fronteira, ganhou vida no final do verão com a chegada de cerca de 30 vacas irlandesas, num projeto pensado ao detalhe pelo casal.

A nova herdade de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes, em Fronteira, no distrito de Portalegre, já acolhe cerca de 30 vacas irlandesas adquiridas pelo casal no final do verão.

Os animais encontram-se agora a adaptar-se ao espaço e a preparação tem sido feita ao detalhe. À margem da emissão especial da TVI “Há Festa no Hospital”, realizada na passada terça-feira, dia 9, no Hospital Dona Estefânia, o apresentador explicou que todo o processo foi cuidadosamente planeado. «Já andam à solta na nova herdade à espera de serem cobertas pelo touro, que é em janeiro. Tudo isto é pensado. Houve que as vacinar, desparasitar... Há toda uma logística. Mas está a correr muito bem», referiu.

Conhecido pelo sentido de humor, Manuel Luís Goucha aproveitou ainda para comentar os vídeos descontraídos que tem partilhado nas redes sociais, onde surge, por exemplo, a ler para as vacas. Entre risos, fez questão de sublinhar a divisão de tarefas: «Eu fico com a parte estética, só fotografo. O Rui é que trabalha ali no duro, assim como os nossos dois caseiros», rematou.

Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Há 21 min
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Há 1h e 6min
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Há 1h e 14min
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Há 1h e 15min
25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

Há 2h e 4min
1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Há 2h e 51min
Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Há 3h e 26min
Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

15 dez, 11:13
Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece
02:51

Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece

Hoje às 02:29
«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro
01:04

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

Hoje às 13:26
A vida mudou para José Andrade. Esta é a nova realidade do ex-noivo de Liliana: «A vida dá voltas»

A vida mudou para José Andrade. Esta é a nova realidade do ex-noivo de Liliana: «A vida dá voltas»

Hoje às 11:38
Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Há 21 min
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Há 1h e 6min
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Há 1h e 14min
25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

Há 2h e 4min
1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Há 2h e 51min
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior
03:20

Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior

Ontem às 18:12
Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Hoje às 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Ontem às 21:55
Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Ontem às 15:48
Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Ontem às 09:50
Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Ontem às 09:33
