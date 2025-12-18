Esta é a única condição que Goucha impõe para continuar a fazer o seu programa de televisão: «Odeio»

O programa Intuição, da TVI, conta, nesta primeira fase, com um total de 20 episódios, que estão a ser emitidos ao longo do mês de dezembro. Apesar de o futuro do formato ainda estar em aberto, Manuel Luís Goucha já sabe bem o que gostaria de manter caso o projeto regresse em 2026.

Em entrevista com a SELFIE , o apresentador confessou que há uma condição da qual não abdica: «Espero que não haja senão na primavera, com bom tempo. Aquilo é giro é ao ar livre», começou por dizer.

Manuel Luís Goucha revelou ainda que chegou a ser desafiado a gravar o formato em centros comerciais, mas rejeita completamente essa hipótese: «O José Eduardo Moniz disse-me que eu poderia fazer em centros comerciais. Não tem graça, aquilo é giro é ao ar livre. Quero ir para o Norte, por exemplo», explicou.

O apresentador recordou alguns momentos marcantes das gravações, destacando a proximidade com as pessoas e os locais: «No episódio da Ericeira, jogou um padre, o padre da Ericeira, que foi o concorrente. No dia a seguir, fui para a feira de Carcavelos, nunca na minha vida tinha lá ido», partilhou.

Sem rodeios, Goucha deixou clara a sua posição quanto a outros cenários: «Ir para um centro comercial? Odeio! Eu não vou a centros comerciais», rematou.

Uma coisa é certa: para Manuel Luís Goucha, Intuição só faz sentido se continuar a ser vivido na rua, perto das pessoas e longe de espaços fechados.

Manuel Luís Goucha tem novo projeto fora da televisão. A revelação que está a surpreender

A nova herdade de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes, em Fronteira, no distrito de Portalegre, já acolhe cerca de 30 vacas irlandesas adquiridas pelo casal no final do verão.

Os animais encontram-se agora a adaptar-se ao espaço e a preparação tem sido feita ao detalhe. À margem da emissão especial da TVI “Há Festa no Hospital”, realizada na passada terça-feira, dia 9, no Hospital Dona Estefânia, o apresentador explicou que todo o processo foi cuidadosamente planeado. «Já andam à solta na nova herdade à espera de serem cobertas pelo touro, que é em janeiro. Tudo isto é pensado. Houve que as vacinar, desparasitar... Há toda uma logística. Mas está a correr muito bem», referiu.

Conhecido pelo sentido de humor, Manuel Luís Goucha aproveitou ainda para comentar os vídeos descontraídos que tem partilhado nas redes sociais, onde surge, por exemplo, a ler para as vacas. Entre risos, fez questão de sublinhar a divisão de tarefas: «Eu fico com a parte estética, só fotografo. O Rui é que trabalha ali no duro, assim como os nossos dois caseiros», rematou.