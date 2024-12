Rita emociona-se em direto e pede desculpa à 'Voz': «Eu tenho de pedir desculpa porque lá dentro eu...»

As fotos escaldantes de Ruben, o ‘Sex Symbol’ desta edição do Secret Story

Rita foi a concorrente expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos na gala do último domingo, 8 de dezembro. Como habitual, na primeira semana após a expulsão, a jovem esteve no programa Goucha, onde conversou com Manuel Luís Goucha. A ex-concorrente já está a par de tudo o que se passa cá fora e da posição Ruben perante momento tenso na gala. Numa conversa sobre a vida, o amor e o jogo, não deixou nada por dizer.

A conversa terminou com Rita em lágrimas ao falar sobre o anfitrião da gala. «Se há pessoa a quem tenho de agradecer é à Voz».

Durante o momento, declarou: «A Voz foi sempre a pessoa que mais me 'empurrou' (...) Eu disse à Voz que foi a voz masculina que eu nunca tive».

A ex-concorrente aproveitou ainda para pedir desculpas ao anfitrião da casa, por não ter sido capaz de se abrir ao início muito em conversas no confessionário.

Tudo isto porque Rita nunca teve um pai presente. Saiba mais sobre a história de vida da ex-concorrente...

Natural de Viseu, viveu com as suas outras 4 irmãs, sendo uma delas uma irmã gémea.

Durante a sua vida, destaca uma mãe como sendo «guerreira», dado que nunca teve um pai muito presente: «Do que eu sei ele deixou a minha mãe pouco tempo depois de termos nascido (...) Não sinto que alguma vez tenha tido um pai».

«Ele próprio diz que as filhas gémeas não sente como filhas (...) Não o aceito como pai. Não o perdoo nem volto a perdoar», afirmou Rita ao relembrar-se da ausência do pai quando era bebé.

Sobre objetivos de vida, Rita contou que se licenciou em ciências da educação, no Porto, com o objetivo de trabalhar numa prisão: «Queria algo desafiante». Não tendo conseguido emprego na área, a nortenha voltou para Viseu.

Nessa altura, quando estudou no Porto, viu-se pela primeira vez separada da irmã gémea: «Somos diferentes, especialmente de personalidade. Ali era só eu, Rita. Não havia Rute (...) Eu sou mais arisca e social e ela é mais tímida».

Rita contou que sempre teve o sonho de entrar num reality show. Quanto à família, a ex-concorrente contou que a família reagiu bem à notícia de que este seria o ano.

