Inacreditável: Concorrente do Big Brother come 40 ovos por dia. Saiba tudo aqui!

O Big Brother é um reality-show diversificado com todo o tipo de personalidades, que se distinguem por aquilo que dizem, vestem e comem... é isso mesmo que leu, até porque há concorrentes que têm uma dieta no mínimo... inusitada.

É o caso de Gracyanne Barbosa, concorrente da edição atual do Big Brother Brasil, que estreou na passada segunda-feira, dia 13 de janeiro e já está a dar que falar.

A influencier digital da área de fitness come 40 ovos por dia e bebe cerca de sete litros de água no mesmo período, de acordo com a imprensa brasileira.

Este consumo significativo de ovos está a dar que falar de tal maneira que já existe um contador do alimento, chamado popularmente de «ovómetro», para quantificar os ovos que a brasileira come dentro da casa mais vigiada do País.

Segundo a imprensa brasileira, no primeiro dia do programa Gracyanne comeu nove ovos e no segundo repetiu a mesma quantidade, perfazendo 18 ovos em apenas dois dias.

Ainda assim, esta quantidade está bastante abaixo do que a concorrente costuma comer fora da casa, pois segundo a mesma já revelou num postcast anterior, ela come habitualmente cerca de 40 por dia, numa dieta «rica em proteína».