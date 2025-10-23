Queda na gravidez leva Tatiana Boa Nova ao hospital. E há novidades do seu estado de saúde do bebé

Tatiana Boa Nova escorregou nas escadas de sua casa e acabou mesmo por cair, grávida do seu segundo filho. O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais da ex-concorrente do Secret Story, que se mostrou assustada com o episódio, que apesar de não ter sido grave, deixou algumas mazelas. Tatiana recorreu novamente às redes sociais para deixar um alerta.

A grávida passou por um grande susto na noite da passada segunda-feira, 20 de outubro.

Na tarde desta terça-feira, 21 de outubro, Tatiana regressou ao Instagram para contar novos detalhes sobre o incidente e confessou o medo que sentiu ao pensar no bebé: «Quando eu caí, a primeira coisa que eu fiz foi pôr as mãos na barriga e fiquei super assustada (…) e o medo de que acontecesse alguma coisa (…) estava lá presente e eu fiquei meio que ansiosa», começou por contar a empresária.

A influenciadora, que se encontra grávida de 33 semanas, explicou que ficou “pisada” após a queda e que, por precaução, decidiu deslocar-se ao hospital: «Fui ao hospital, vi o meu bebé, está tudo bem graças a Deus, mas não ganhei para o susto. Às vezes, nós grávidas, temos que saber abrandar, ter cuidado e não agir como se estivesse tudo normal. Temos que ter mais cuidado, fiquei mesmo assustada», desabafou através dos stories.

Apesar do susto, Tatiana Boa Nova tranquilizou os fãs, assegurando que o bebé está bem e que este episódio serviu como alerta para abrandar o ritmo nesta fase final da gravidez.

Num outro storie, já depois do susto, Tatiana deu novidades do seu estado de saúde: «Obrigado a todas/todos pelas mensagens. Estou bem, apenas sinto as costas doridas (normal)».

«Isto para mim seria uma coisa normal e eu estaria a rir-me de mim mas, desta vez, com um bebé na barriga o cenário é bem diferente. Fiquei assustada, pensei em mil e um cenários para uma queda. Amanhã é um novo dia e eu só quero que corra melhor que o de hoje», rematou Tatiana Boa Nova.

