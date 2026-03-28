Guilherme Baptista surpreende Bárbara Parada com o «pedido de namoro mais mágico do mundo». Veja o vídeo

Bárbara Parada fez uma revelação surpreendente nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother foi pedida em namoro por Guilherme Baptista, durante as férias românticas do casal em Cabo Verde.

A revelação foi feita através de um vídeo partilhado no TikTok, com a legenda: «Saí de Cabo Verde ainda sem saber fazer o passinho do Jamal, mas saí com o pedido de namoro mais mágico do mundo. Melhor surpresa de sempre».

Bárbara Parada revelou ainda na mesma legenda que ainda vai partilhar tudo com os seguidores: «Tenho de vos contar», escreveu também a ex-namorada de Francisco Monteiro.

Veja o vídeo:

Contratempo nas férias

Nas redes sociais, Bárbara Parada tem partilhado vários registos da escapadinha romântica. Nas imagens publicadas, o casal surge a aproveitar o sol, o mar e alguns momentos de lazer no destino paradisíaco, mostrando-se cúmplices e descontraídos durante a viagem.

Contudo, nem tudo correu exatamente como planeado. Mais tarde, Bárbara Parada recorreu ao TikTok para partilhar um vídeo onde revelou que acabou por sofrer um escaldão durante as férias. No registo, a influenciadora aparece visivelmente queimada pelo sol, numa publicação em que decidiu também deixar um aviso aos seguidores.

“Zero orgulho nisto. Isto é o sinal para utilizarem SEMPRE protetor solar🤙🏾”, escreveu na legenda do vídeo, alertando para a importância de proteger a pele, sobretudo em destinos com forte exposição solar.