Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Guilherme Baptista e Bárbara Parada assumiram recentemente o namoro e ele já está a dar que falar ao ter sido visto próximo de um concorrente do Secret Story 10.

Falamos de Hugo, que numa fotografia que está a circular nas redes sociais, se mostra a jantar com Guilherme Baptista e um outro amigo em comum.

De facto, os dois jovens são do Norte. Hugo é de Felgueiras e Guilherme da zona de Vila Nova de Gaia. Recorde-se que Hugo é empresário na área dos eventos, organiza festas e sunsets. Carismático e confiante, garante que vai conquistar o público, principalmente o feminino.

Extremamente preocupado com a sua imagem diz ser muito competitivo, estratégico e acredita que tem perfil de líder dentro da Casa. Não procura confrontos, mas mantém-se firme nas suas decisões. Entra determinado a jogar forte.