Ex-concorrente de reality show emagreceu 10kg. Veja como está diferente

Conhecido pela participação no Secret Story – Casa dos Segredos 8, o ex-concorrente Heitor fez uma aparição no programa Especial Santos, da TVI, ao lado da avó e voltou a dar que falar nas redes sociais. Desta vez, Heitor surpreendeu os seguidores ao mostrar uma transformação física notável.

Heitor surge visivelmente mais magro e com uma silhueta mais definida, resultado de uma perda de 10 quilos. O jovem apresenta-se também mais musculado, evidenciando o trabalho e dedicação que tem investido na sua forma física.

A mudança não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios ao novo visual. Muitos destacaram a diferença física e mostraram-se impressionados com a evolução do ex-concorrente do reality show da TVI.