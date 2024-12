Após sair do Secret Story, Heitor mostra-se com a família: «Estou exatamente onde pertenço»

Heitor Nunes foi o último concorrente expulso do Secret Story. Na noite de Natal, o ex-concorrente mostrou-se com a família e partilhou uma reflexão nas redes sociais, em jeito de agradecimento por todo o apoio à sua participação.

«A família tem um papel fundamental na nossa jornada, sendo a base que nos sustenta e a fonte de força nos momentos de desafio. Hoje, ao estar de volta à minha terra, pude sentir esse carinho e a importância das minhas raízes», começou por referir Heitor.

O ex-concorrente continuou: «Receber tanto apoio das pessoas que me pararam e quiseram me dizer o quão orgulhosos estavam de mim, foi um reflexo do quanto eu sou acarinhado por aqueles que realmente importam».

«É como se todo esse calor humano me envolvesse, trazendo a sensação de que estou exatamente onde pertenço», acrescentou Heitor, desejando ainda um «Feliz Natal», com um último agradecimento: «Obrigado por todas as mensagens de amor que têm inundado as minhas redes sociais», rematou.

Veja aqui a partilha do ex-concorrente: