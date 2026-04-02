Lembra-se dele? Após três meses "desaparecido" este ex-concorrente surge quase irreconhecível

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

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Heitor Nunes, finalista da oitava edição do "Secret Story", abraça novo capítulo da sua vida

Heitor Nunes ficou conhecido com a sua participação no Secret Story - Casa dos Segredos 8, mas estava "afastado" das redes sociais há algum tempo. Agora, o ex-concorrente regressou ao digital e surge quase irreconhecível, com um visual renovado.

Num vídeo partilhado no Tik Tok, Heitor Nunes surge mais magro, mais musculado, e com o cabelo mais comprido.

«Três meses depois, estou de volta», escreveu, na legenda da partilha.

Pode ver tudo aqui:

De notar ainda que, à data da publicação deste artigo, a conta de Instagram de Heitor Nunes estava desativada, o que mostra que o jovem quis fazer um «detox» do ambiente digital.