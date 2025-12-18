Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Patrícia Carvalho e Heitor Nunes, que participaram no “Secret Story 8”, em 2024, viveram de perto a fama repentina que acompanha os reality shows, mas também o silêncio que muitas vezes se segue ao fim do programa. Sem grandes oportunidades no entretenimento ou no digital após a saída da casa mais vigiada do país, os dois jovens viram-se obrigados a repensar o futuro.

No decorrer de um dos episódios do podcast “Quem Diria?”, Heitor Nunes foi direto ao explicar porque decidiu não seguir o caminho mais comum de muitos ex-concorrentes. “Aquela fama momentânea estava a acalmar. Eu não fazia casinos, não queria ganhar dinheiro dessa forma”, afirmou, deixando claras as suas reservas em relação a esse tipo de conteúdos.

Foi então que a vida de Heitor e da amiga deu uma verdadeira volta de 180 graus. Patrícia Carvalho contou que tudo começou com um anúncio inesperado nas redes sociais. “Vi uma proposta: ‘Procuramos educadoras de infância em Paris’. Tinha o salário, coisa que em Portugal nunca colocam. Enviei o currículo, fiz a entrevista via Zoom e a diretora disse ‘Quando queres começar?’ na hora”, recordou.

Heitor acabou por se deixar contagiar pela oportunidade e, atualmente, os dois vivem juntos em Paris, no mesmo apartamento, e trabalham na mesma escola. Segundo Patrícia, a adaptação tem sido facilitada pela forte presença da comunidade portuguesa. “[A creche] tem muita gente portuguesa, é o melhor sítio para aprenderes francês”, destacou.

Apesar da felicidade pela nova etapa, nem tudo correu como sonhado. Pouco antes da mudança definitiva, Patrícia recebeu uma proposta que quase mudou novamente o rumo da sua vida. “No dia 5 de setembro, perguntaram-me se queria começar em Nova Iorque. Acabaram com o meu dia… eu já tinha o voo para Paris e as malas feitas. O meu sonho sempre foi morar em Nova Iorque”, lamentou.

Entre sonhos adiados e novos começos, Patrícia Carvalho e Heitor Nunes mostram que há vida para lá dos reality shows, e que, longe dos holofotes, também se podem construir histórias de coragem, reinvenção e futuro.