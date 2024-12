Heitor sobre Diogo Alexandre: «No início era genuíno, a partir do momento em que ele percebe, ele agarra o jogo e...»

Heitor sobre a fobia que o atormenta: «Há uma senhora terapeuta que se ofereceu para me ajudar»

Heitor Nunes, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, esteve presente no «Dois às 10» onde fez um balanço sobre a sua experiência no Secret Story.

Como não podia deixar de ser, Heitor falou sobre a sua relação com Diogo Alexandre. O ex-concorrente revelou que Diogo Alexandre era muito inconveniente, que tinha conversas que tinham alguma graça, mas não eram assim tão engraçadas.

Heitor acrescentou que no início, o comportamento de Diogo Alexandre era um comportamento genuíno, até porque o próprio assumiu que não sabia estar e agir em grupo. No entanto, a partir do momento em que Diogo percebeu que a sua forma de ser o ajudaria e muito,

«Ele agarrou o jogo e nunca mais largou»

Acrescentou ainda que no início, Diogo Alexandre era «tontinho», mas que rapidamente todas as suas atitudes viraram jogo para provocar os demais concorrentes.

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira questionaram Heitor sobre quem é que iria sair vencedor desta edição do Secret Story - Casa dos Segredos e a resposta foi imediata: Diogo Alexandre.

Heitor confessou que todos dentro da Casa sabem que quem vai vencer o jogo é Diogo Alexandre.

O ex-concorrente do Secret Story, aproveitou para falar sobre o seu segredo. Heitor entrou no Secret Story - Casa dos Segredos, com o segredo «Sofro de Michaelfobia», ou seja, medo/terror do cantor Michael Jackson.

Após ver as imagens do momento em que revelou o seu segredo em estúdio, Heitor disse que esta fobia ainda é um problema por resolver, dado que é algo que não está diagnosticado. Confessou que já teve uma psicóloga, mas que não conseguiu resolver o medo. Mas contou que entretanto foi contactado por uma terapeuta que está disposta a ajudá-lo a ultrapassar o seu medo.