Última Hora! Leomarte desvenda segredo de Heitor: «Sofro de Michaelofobia»

Leo carrega no segredo do Heitor e fala no Michael Jackson

Leomarte arriscou e acertou no segredo de Heitor: Sofro de Michalofobia (medo do Michael Jackson). Tudo aconteceu no Especial desta quinta-feira com Cristina Ferreira aos comandos.

A reação dos concorrentes foi surpreendente. Num momento inédito, a casa vibrou com a descoberta, enquanto Leo, visivelmente eufórico, celebrou o feito que marcou o seu percurso no jogo: «Não queria ter saído daqui como um burro sem ter acertado num segredo» disse emocionado.

Para Leo, esta conquista simbolizou o cumprimento do seu objetivo no Secret Story: «Fiz tudo, podem tirar-me daqui amanhã» disse entusiasmado. A revelação do segredo do Heitor tornou a noite ainda mais memorável, marcando este Especial como um dos momentos altos do dia!

Recorde como começou a desconfiança:

Leo e Diogo Alexandre começaram a suspeitar que este fosse o segredo de Heitor após os concorrentes terem recebido esta manhã mais uma pista relacionada com esse mesmo segredo: um chapéu parecido com o que Michael Jackson usava e uma tela com a palavra «medo» em vários idiomas.

No momento em que tiveram acesso à pista, Leo disse de imediato: «Tenho medo. O Michael Jackson tinha chapéus assim». Mais tarde, em conversa com Diogo Alexandre, os dois concorrentes disseram mesmo a frase do segredo de Heitor: «Tenho fobia ao Michael Jackson».