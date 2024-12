Segredo de Heitor em risco? Leo e Diogo acertam: «Tenho fobia ao Michael Jackson»

Leo e Diogo Alexandre acertam no segredo de Heitor: «Tenho fobia ao Mickael Jackson»

Nova pista surge na casa. E Leo aproxima-se do segredo: «Tenho medo. O Mickael Jackson tinha chapéus assim»

A Casa dos Segredos está na reta final e o cerco está cada vez mais apertado havendo apenas três segredos por desvendar: o de Diogo Alexandre o de Leomarte e de Heitor.

Relativamente a este último, parece estar perto de ser desvendado, uma vez que Diogo Alexandre e Leo já disseram a frase correspondente ao segredo de Heitor: «Tenho fobia ao Michael Jackson (ou Michaelofobia)».

Isto aconteceu após os concorrentes terem recebido mais uma pista relacionada com esse mesmo segredo: um chapéu parecido com o que Michael Jackson usava e uma tela com a palavra «medo» em vários idiomas.

No momento em que tiveram acesso à pista, Leo disse de imediato: «Tenho medo. O Michael Jackson tinha chapéus assim». Mais tarde, em conversa com Diogo Alexandre, os dois concorrentes disseram mesmo a frase do segredo de Heitor: «Tenho fobia ao Michael Jackson».