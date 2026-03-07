É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

É um dos ex-concorrentes mais polémicos dos reality shows da TVI e voltou a dar que falar nas redes sociais. Falamos de Hélder Teixeira, que ficou conhecido do grande público ao entrar no Big Brother 2020, mas foi durante a participação no Big Brother – Duplo Impacto que protagonizou um dos momentos mais marcantes.

Na altura, o ex-concorrente foi expulso pelo Big Brother, que é soberano, depois de comportamentos considerados inadequados dentro da casa mais vigiada do País.

Agora, o ex-concorrente volta a chamar a atenção por motivos bem diferentes. Nas redes sociais, partilhou uma fotografia onde surge muito próximo de uma mulher especial, num momento descontraído à mesa, que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

A imagem não passou despercebida sobretudo a Noélia Pereira, também ex-concorrente do mesmo reality show, que deixou uma mensagem carinhosa na publicação: “Adoro! Espero que sejam felizes! Que miúda linda.”

Apesar de Hélder não ter revelado muitos detalhes sobre a relação, a cumplicidade evidente na fotografia levou muitos fãs a especular que poderá estar a viver uma nova fase na vida pessoal.

