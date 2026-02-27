Dormia na varanda e no telhado. A história de vida de concorrente do Secret Story está a emocionar o país: «Batiam-me...»

Durante uma dinâmica no Secret Story 10, Hélder foi confrontado com a questão: «Que medo te paralisou durante muito tempo?». A resposta foi muito além do esperado e transformou-se num testemunho profundo sobre o seu passado.

Com o objetivo de dar a conhecer quem realmente é, começou por assumir: «Sou fruto de uma relação proibida. Sou um menino que nasceu de uma relação proibida e por causa disso sofri muito na minha infância».

A mãe tinha apenas 17 anos quando o teve e, segundo contou, deixou tudo para cuidar dele. A infância foi marcada por episódios de violência na escola e de humilhação. Hélder revelou que foi vítima de bullying durante anos, do primeiro ao quarto ano de escolaridade: «Batiam-me e maltratavam-me por ser fruto dessa mesma relação proibida e por outras razões. De todas as crianças daquela sala era a que tinha mais probabilidades de ser a que seguiria um caminho errado e mais triste», partilhou, emocionado.

O concorrente recordou ainda o ambiente difícil vivido em casa: «O meu avô tornou-se alcoólico e via o meu avô chegar a casa e bater na minha avó», contou. Foi precisamente a avó quem se tornou o seu porto seguro.

«Dormia na varanda. A minha avó ia dormir comigo para a varanda e para o telhado. Tinha medo de quando o meu avô chegasse do restaurante ou do café e que lhe batesse e a pusesse a sangrar», revelou, num dos momentos mais comoventes da noite.

Sobre a figura paterna, Hélder foi direto: «Dessa relação proíbida posso dizer que fui abandonado pelo meu pai e pela família paterna. A partir do meu primeiro ano de idade deixei de ter pai e avós paternos».

Apesar de tudo, houve um ponto de viragem. «A partir do 4º ano depois de tanto levar decidi mudar o rumo à história. Cresci com uma enorme vontade de orgulhar as pessoas que me criaram». A mãe, a avó e o padrasto, que assume como verdadeiro pai, tornaram-se as suas grandes referências.

Hoje, aos 31 anos, natural de Celorico de Basto, Hélder afirma que transformou a dor em força. «Se morrer amanhã morrerei feliz, porque orgulhei a minha mãe», concluiu, deixando vários colegas em lágrimas.

Veja aqui o momento:

Concorrente do Secret Story 10, Hélder é formado em Osteopatia, Medicina e Reabilitação Desportiva, foi tenente do Exército e também modelo. Assume-se como carismático, determinado e competitivo. Teve, nas suas palavras, «tudo para se perder», mas escolheu outro caminho.