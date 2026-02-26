Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco

A tensão volta a subir na casa do Secret Story 10 e tudo por causa de um dos segredos mais surpreendentes desta edição: «Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco». Embora ainda não se saiba oficialmente a quem pertence esta frase impactante, vários concorrentes acreditam haver este segredo e já ter encontrado o principal suspeito. Hélder está no centro das atenções e as teorias multiplicam-se.

Durante uma das conversas, Eva decidiu olhar Hélder olhos nos olhos e apontar diferenças que diz notar na tonalidade e no aspeto do olhar do colega. A observação não passou despercebida e rapidamente gerou burburinho entre os restantes habitantes da casa. A possibilidade de uma cirurgia de alteração da cor dos olhos começou a ganhar força e a dúvida instalou-se: será este o segredo de Hélder?

Luzia esteve mesmo muito perto de tocar na formulação correta ao afirmar: «Fiz uma operação de alteração de cor ao olho». A frase deixou os colegas em alerta, que questionaram Hélder diretamente sobre a presença da palavra «fiz» no seu segredo. O concorrente negou, afastando as suspeitas. Ainda assim, dentro da casa poucos parecem convencidos. Será mesmo este o segredo de Hélder?

Veja o momento:

Recorde a lista completa de segredos :

Mudei de sexo – Pedro

Nasci com um dente no nariz

A minha namorada está na casa – Diogo

Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa – Eva

Fui atropelado pelo metro

Um concorrente da casa partiu-me o coração – Catarina

Fui abandonado pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu

Sou agente secreto do público – João e Hugo

A minha mulher está na casa – Ricky

32.411 pessoas permitiram a minha entrada no Secret Story – Luzia

Fugi da Guerra

Ganhei um prémio no festival internacional de Cannes – Caio

Fui operado ao pénis no dia do apagão

À noite trabalho em lingerie

Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco

Representei a seleção nacional de futebol – Ricardo João (Desvendado por Hugo)

O pai da minha filha está na casa – Liliana

Tive de reaprender a andar

