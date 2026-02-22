A 1ª Companhia já acabou, mas temos um ex-tenente do Exército no Secret Story. E galã de novela turca

Despedimo-nos da 1ª Companhia na passada sexta-feira, mas também temos militares no novo Secret Story. Hélder é um dos destemidos que se inscreveu nesta experiência inesquecível e promete vir preparado para tudo, especialmente para vencer.

Ex-tenente do Exército e ex-modelo, formado em Osteopatia, medicina e reabilitação desportiva, Hélder assume-se como alguém carismático e único que já fez um pouco de tudo na vida. Teve uma infância desafiante e afirma que tinha tudo para se perder, mas escolheu outro caminho.

Solteiro e focado em si, o jovem de 31 anos é natural de Celorico da Beira e garante que em tudo o que entra é para vencer. Determinado, competitivo e vaidoso, Hélder quer marcar pela diferença dentro e fora da Casa, uma vez que já foi galã de uma novela turca.

