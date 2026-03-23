Como era Hélder Pinto antes de mudar a cor dos olhos? As fotos que estão a dar que falar

Muitos músculos e pouca roupa: as fotos do «galã» do Secret Story 10 que estão a incendiar a Internet

Hélder Pinto foi expulso do Secret Story - Casa dos Segredos 10 na gala deste domingo, 22 de março. Chegado a estúdio, o agora ex-concorrente revelou o seu segredo: «Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco.»

Nas redes sociais, Hélder Pinto tem várias fotografias antes de alterar a cor dos olhos, e a mudança é radical.

Pode ver tudo na galeria de fotos que preparámos para si

Hélder revela toda a verdade sobre o seu segredo: «Havia o risco de ficar cego»

Depois de ser expulso do Secret Story 10, Hélder esteve no Dois às 10 e fez uma revelação que deixou os espectadores surpreendidos. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-concorrente explicou finalmente o seu segredo e o que o levou a mudar a cor dos olhos.

Durante a entrevista, assistimos a imagens exclusivas do casting do ex-concorrente, em que explicou que a decisão não foi recente e que tem origem na sua infância. O próprio assumiu que sempre foi muito vaidoso e preocupado com a imagem, revelando que tinha o desejo de alterar a cor dos olhos há muitos anos. «Vem da minha infância. Sou uma pessoa muito vaidosa e preocupada com a minha estética e sempre tive esta ânsia de querer mudar a cor dos olhos», explicou.

Determinando a concretizar esse objetivo, Hélder contou que viajou até ao Mónaco para fazer a cirurgia, admitindo que se tratou de uma decisão arriscada. «Fui ao Mónaco fazer a cirurgia, uma cirurgia arriscada e cara. Eu sou um pouco louco e havia o risco de ficar cego», confessou, deixando os apresentadores surpreendidos.

O ex-concorrente revelou ainda que, antes da operação, tinha olhos castanhos com alguns tons de verde, mas que não se destacavam. Agora, garante que está satisfeito com o resultado e assumiu que gosta de ser diferente. «Era castanho que não chamava a atenção e agora sim chama. Não gosto de ser igual à normalidade», afirmou.

Veja aqui:

A entrevista acabou por se tornar um dos momentos mais comentados depois da expulsão e voltou a colocar Hélder no centro das atenções, mesmo já fora da casa do “Secret Story 10”.

