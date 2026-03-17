Hélder vai longe demais e explode contra Sara: «Tu já te deitaste aqui, para aí com três homens»

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

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A tensão entre Hélder e Sara continua a escalar dentro da casa do Secret Story 10. No Especial de segunda-feira, dia 16 de março, os dois concorrentes voltaram a protagonizar um confronto aceso, com acusações mútuas que rapidamente dividiram a casa.

Tudo começou quando Hélder acusou Sara de «não olhar a meios para atingir fins». A concorrente não ficou em silêncio e respondeu de imediato:

«Eu nunca disse que não olhava a meios para atingir fins. Inclusivé a indireta que ele mandou ali naquela imagem, eu a seguir perguntei ao Hugo, se ele alguma vez sentiu que eu o usei para jogo. O Hugo respondeu que não por isso não entendo muito bem as indiretas.»

O confronto, porém, ganhou outro contorno quando Hélder foi mais longe e fez acusações de carácter pessoal à colega, apontando para a sua vida dentro da casa:

«Eu ainda não me deitei na cama com ninguém, ainda não dormi em conchinha com ninguém (…) Tu já te deitaste aqui, para aí com três homens.»

O concorrente não ficou por aqui e acrescentou ainda:

«É exatamente a isso que ela está sujeita, a partir do momento em que numa noite dorme com um, depois passado dois dias dorme com outra pessoa.»

As palavras de Hélder geraram reação imediata. Jéssica saiu em defesa de Sara e acabou por mostrar indignação face à desigualdade:

«Não achei bonito este apontamento agora do Helder, até porque, por exemplo, o Diogo, que foi uma das pessoas com quem a Sara partilhou cama, também já partilhou cama com a Ariana, e já partilhou cama com a Eva, e não vi o mesmo comentário da parte do Helder.»