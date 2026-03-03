Estas são as fotos mais sexy de Hélder, o «galã» do Secret Story 10: e deixam muito pouco à imaginação

Hélder Flávio Pinto, concorrente do Secret Story 10 tem feito furor entre o público feminino dentro e fora da casa mais vigiada do país.

O osteopata chama à atenção pelo seu físico e pela sua beleza invejável e, nas redes sociais, são várias as fotografias ousadas em que exibe o corpo escultural de que é dono.

Aliás, quando entrou na Casa dos Segredos, no passado dia 22 de fevereiro, o nortenho foi até comparado a um galã de novelas turcas, conhecidos por serem bastante atraentes.

No Instagram, Hélder conta com quase 30 mil seguidores e as suas publicações somam rasgados elogios à sua beleza.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos de Hélder que preparámos para si!

A 1ª Companhia já acabou, mas temos um ex-tenente do Exército no Secret Story. E galã de novela turca

Despedimo-nos da 1ª Companhia na passada sexta-feira, mas também temos militares no novo Secret Story. Hélder é um dos destemidos que se inscreveu nesta experiência inesquecível e promete vir preparado para tudo, especialmente para vencer.

Ex-tenente do Exército e ex-modelo, formado em Osteopatia, medicina e reabilitação desportiva, Hélder assume-se como alguém carismático e único que já fez um pouco de tudo na vida. Teve uma infância desafiante e afirma que tinha tudo para se perder, mas escolheu outro caminho.

Solteiro e focado em si, o jovem de 31 anos é natural de Celorico da Beira e garante que em tudo o que entra é para vencer. Determinado, competitivo e vaidoso, Hélder quer marcar pela diferença dentro e fora da Casa, uma vez que já foi galã de uma novela turca.