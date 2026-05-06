Foi uma das vencedoras mais polémicas da Casa dos Segredos e agora surge irreconhecível de biquíni

Helena Isabel voltou a dar nas vistas nas redes sociais e está a deixar os seguidores rendidos. A vencedora da Casa dos Segredos 6 partilhou uma nova imagem em biquíni e rapidamente chamou a atenção.

Na fotografia, publicada através das stories do Instagram, Helena surge com um conjunto de duas peças em tons de preto e branco, destacando a sua silhueta e boa forma física. Num registo simples, mas confiante, a ex-concorrente mostra-se descontraída, numa imagem que não passou despercebida.

Conhecida pela sua personalidade forte e pelo percurso marcado por momentos de polémica dentro e fora dos reality shows, Helena Isabel continua a manter uma presença ativa nas redes sociais, onde soma milhares de seguidores atentos a cada partilha.

Além do impacto visual, a publicação reforça também a ligação da ex-concorrente ao mundo da moda e lifestyle, sendo frequente vê-la associada a marcas, tendências e muitas viagens.

Sem grandes legendas ou explicações, a imagem fala por si e prova que Helena Isabel continua a saber como captar todas as atenções.