Foi uma das vencedoras mais polémicas da Casa dos Segredos e agora surge irreconhecível de biquíni

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Helena Isabel voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao partilhar uma imagem em biquíni, onde exibe a sua excelente forma física.

Helena Isabel voltou a dar nas vistas nas redes sociais e está a deixar os seguidores rendidos. A vencedora da Casa dos Segredos 6 partilhou uma nova imagem em biquíni e rapidamente chamou a atenção.

Na fotografia, publicada através das stories do Instagram, Helena surge com um conjunto de duas peças em tons de preto e branco, destacando a sua silhueta e boa forma física. Num registo simples, mas confiante, a ex-concorrente mostra-se descontraída, numa imagem que não passou despercebida.

Conhecida pela sua personalidade forte e pelo percurso marcado por momentos de polémica dentro e fora dos reality shows, Helena Isabel continua a manter uma presença ativa nas redes sociais, onde soma milhares de seguidores atentos a cada partilha.

Além do impacto visual, a publicação reforça também a ligação da ex-concorrente ao mundo da moda e lifestyle, sendo frequente vê-la associada a marcas, tendências e muitas viagens.

Sem grandes legendas ou explicações, a imagem fala por si e prova que Helena Isabel continua a saber como captar todas as atenções.

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