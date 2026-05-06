Apaixonou-se na Casa, mas o amor acabou. Hoje cumpre «a maior missão da sua vida» ao lado de outra mulher

Durante anos, Hugo Miranda foi associado a uma das histórias de amor mais marcantes dos reality shows em Portugal. Foi na quinta edição de Secret Story - Casa dos Segredos que conheceu Inês Silva, com quem viveu uma relação que perdurou fora da casa durante cerca de nove anos e conquistou o carinho do público.

Mas, como tantas histórias que começam sob os holofotes, também esta teve um fim. Em 2024, o casal seguiu caminhos diferentes, de forma discreta e longe de polémicas. Ainda assim, a mudança passou despercebida a muitos, mantendo-se a ideia de que continuavam juntos.

Hoje, a vida de Hugo Miranda entrou numa nova fase — mais madura, mais reservada e com um significado ainda mais profundo. O ex-concorrente refez a sua vida amorosa ao lado de outra mulher que já era mãe de um menino e Hugo trata a criança como se fosse sua, naquela que diz ser «a maior missão da sua vida».

«Hoje era um dia como os outros até apareceres no meu caminho. A vida fez com que nos cruzássemos e pudesse ver-te crescer, tem sido a maior missão da minha vida, mas o meu desejo é que um dia tenhas orgulho naquilo que fiz, faço e continuarei a fazer por ti», lê-se numa partilha nas redes sociais.

Este novo capítulo revela um lado mais íntimo e evoluído de Hugo Miranda — um homem que, depois de uma história de amor muito mediática, encontrou um caminho diferente, mas igualmente significativo. Se outrora o público acompanhava a sua relação em televisão, hoje é fora das câmaras que cumpre aquele que considera ser o seu papel mais importante.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja os registos ternurentos de Hugo com o enteado, entre outras imagens do ex-concorrente e também de Inês Silva.