Hugo faz confissão inesperada sobre "pessoa especial" após sair do Secret Story: «Ela foi ver a gala e nessa noite eu beijei a Sara»

Após ter abandonado o Secret Story 10, Hugo esteve esta manhã à conversa no Dois às 10, onde falou sobre o seu percurso no reality show e abordou também a situação sentimental que deixou fora da casa, apelidada pelo concorrente como "pessoa especial".

Durante a conversa com Cláudio Ramos, o ex-concorrente admitiu que poderá existir uma reconciliação com a pessoa que descreve como sendo “especial” e que ficou cá fora enquanto participava no programa. Hugo explicou ainda um momento delicado que aconteceu durante o jogo: “Ela foi ver a gala nesse domingo e dentro da casa dei o primeiro beijo à Sara”, confessou.

Perante a situação, Cláudio Ramos lançou até um convite em direto, apelando para que essa “pessoa especial” possa ir ao programa da manhã para tomar o pequeno-almoço com Hugo.

A conversa acabou também por abordar o impacto do relacionamento com Sara dentro da casa. O apresentador questionou diretamente: “Não achas que o teu envolvimento com a Sara prejudicou o teu jogo?”. Sem hesitar, Hugo respondeu de forma clara: “Sim”.

O ex-participante falou ainda sobre a chamada “grupeta” dentro do jogo, defendendo que não existia qualquer estratégia para atacar os restantes concorrentes. “Era natural. Nunca planeámos atacar”, garantiu.

A entrevista acabou por deixar em aberto o futuro da relação cá fora, com Hugo a admitir até a possibilidade de fazer um pedido de namoro em direto, caso a tal “pessoa especial” aceite o convite para regressar ao estúdio.