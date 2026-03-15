Afinal, Hugo tem ou não alguém cá fora? Amigos contam tudo sobre a «relação especial» do concorrente

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Hugo tem dito várias vezes que tem uma «amiga especial» cá fora, mas os amigos do concorrente do Secret Story 10 têm algo a dizer.

Os amigos próximos de Hugo não conhecem a alegada amiga especial que deixou cá fora antes de entrar no Secret Story 10. A revelação foi feita pelos próprios, numa conversa transmitida no Diário do reality show da TVI, emitido neste sábado, 14 de março.

A repórter da TVI Carolina Steffensen esteve à conversa com o núcleo mais próximo do concorrente e aproveitou para os questionar sobre essa mesma amiga. 

«Foi revelado que ele tem uma pessoa especial cá fora, vocês conhecem essa pessoa especial?», perguntou.

Entre risos, um dos amigos de Hugo respondeu: «Eu sou sincero, não conheço. O Hugo o que fala é o que ele é, ainda no outro dia disse à Sara que já teve muitas mulheres. É mulherengo. Na minha opinião é jogo que ele está a fazer.»

«Acredito que ele tenha alguém cá fora, mas não é a pessoa que ele fala lá dentro. Não está a jogar com a Sara, mas está a ser favorável para ambos», adiantou.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Hugo que preparámos para si

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