18:37
03:25
Ana instala o caos na cabeça de Eva ao «levantar o véu» para um possível interesse em João
18:24
02:23
Liliana perde a paciência com Jéssica e arrasa a concorrente: «Estás a fazer uma figura triste»
17:57
02:47
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
17:55
Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país
17:35
03:45
Os antagonistas mais próximos da história. Ana e Ricardo em troca de farpas: «Gosto muito de ti»
17:20
06:37
Eva continua implacável com Ricardo João e desabafa com Luzia: «Mas quem é ele para dizer...»
17:10
03:31
Grupo dos fortes contra o grupo dos fracos: Prova de resistência leva concorrentes ao limite da concentração
16:51
06:09
Eva como nunca antes vista. A concorrente perde a cabeça e envolve-se numa forte discussão
16:44
01:38
Presente enviado pelo namorado de Jéssica está a criar burburinho na casa e a concorrente exalta-se
16:25
07:55
Ricardo João suspeita de uma possível relação entre Diana Dora e Norberto e arrasa o concorrente
16:18
02:32
«Ainda vamos pedir desculpa um ao outro»: Norberto e Sara debatem a questão da fuga do leite
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto
Há 42 min
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense
Há 58 min
Uma loiraça super sexy: Descobrimos a identidade da amiga especial de Hugo e mostramos-lhe fotos inéditas
Há 1h e 50min
Imagens exclusivas! Amiga especial de Hugo esteve presente na gala do Secret Story: e nós mostramos-lhe tudo
Há 1h e 45min
«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro
Há 2h e 14min
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público
6 mar, 00:45
02:06
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
Hoje às 01:39
00:22
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
8 mar, 19:38
06:49
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
6 mar, 22:02
00:40
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
6 mar, 19:42
Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»
Há 2h e 47min
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!
Há 4 min
selfie
Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!
Há 3h e 45min
selfie