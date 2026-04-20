De amigos a inimigos? Hugo é arrasado por ex-concorrente: «A hipocrisia do boneco»

A Beleza invejável de Catarina faz furor fora do Secret Story. Veja as melhores fotos da ex-concorrente

Muito diferente: Veja como era Hugo cinco anos antes do Secret Story 10

A polémica continua fora da casa do Secret Story – Casa dos Segredos. A ex-concorrente Catarina Quintas recorreu às redes sociais para lançar duras críticas a Hugo, atualmente nomeado no reality show, e não deixou margem para dúvidas sobre quem quer ver fora do jogo.

Através de vários stories no Instagram, Catarina partilhou mensagens enviadas por seguidores que alegam que Hugo tem estado a falar dela dentro da casa. Entre os prints divulgados, podem ler-se frases como: “O Hugo está a falar mal de ti”, “Para variar, a falarem de ti no 24h (Hugo)” ou ainda “O Hugo esteve agora a falar de ti com o Tiago”.

Perante as mensagens, a ex-concorrente reagiu de forma direta e sem rodeios. Num dos stories, Catarina escreveu: “A hipocrisia do boneco 🤡. Portugal é que te tirou a pinta, minha riqueza.”

Mas as críticas não ficaram por aqui. Num outro story, Catarina partilhou uma imagem com os nomeados da semana e deixou um apelo claro aos fãs do programa: “O objetivo hoje é só um: RUA HUGO!”