Poucos repararam: Hugo tem gesto marcante após ser expulso. E está relacionado com Sara

Muito diferente: Veja como era Hugo cinco anos antes do Secret Story 10

Na reta final, este é o último concorrente expulso do Secret Story 10 e não deixou ninguém indiferente

Hugo foi o último concorrente a ser expulso da casa do Secret Story 10, momentos antes de ser conhecido o leque final de finalistas. O concorrente «morreu na praia» e ficou assim de fora da oportunidade de conquistar o prémio final desta edição.

E no momento em que Cristina Ferreira anunciou a decisão, Hugo teve uma atitude inédita, que quase passou despercebida. Ao saber da notícia, Hugo deu um abraço forte a Sara, mas acabou porque nunca beijar a amiga especial, com quem teve uma história dentro da casa. O concorrente acabou a beijar os outros concorrentes. «Meus amores, eu vou feliz. Fiquem tranquilos. Eu saio daqui feliz», declarou Hugo.

Hugo foi o concorrente expulso da casa mais vigiada do país, após ter recebido 14% da votação do público, numa altura decisiva da competição.

A saída acontece na reta final do jogo e, por isso, ficamos assim a conhecer os seis finalistas do Secret Story 10: Tiago, Eva, Liliana, Sara e Jéssica.

Com esta expulsão, a casa fica novamente reduzida, a poucos dias da grande final, em que descobriremos quem será o grande vencedor desta edição.

Recorde que já houve um Passaporte para a Final:

A gala do Secret Story 10 deste domingo, 19 de abril, foi a última antes da grande final, mas houve um concorrente que ganhou passagem direta para a disputa pelo prémio. A Voz já tinha avisado, durante a semana, que ia existir uma luta pelo tão ambicionado Passaporte para a Final e foi Jéssica quem o conseguiu conquistar.

Durante a semana, Jéssica, Sara e Eva ficaram a saber que existe um segredo da Voz por revelar. No entanto, as concorrentes não conseguiram guardar esta grande vantagem e contaram a toda a casa. Por isso, a Voz revelou, o Especial desta quinta-feira, 16 de abril, qual a vantagem que descobrir o seu segredo teria: «Também eu escondo um segredo, tão valioso que, quando desvendado, pode abrir caminho direto para um Passaporte para a Final».

Jéssica apostou numa teoria: «A Minha Casa Tem Vida». O concorrente acertou em cheio e conquistou um lugar na final.