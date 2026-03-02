Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada pela revelação do segredo de Pedro - «mudei de sexo» - por João. Depois disso, seguiu-se um momento menos feliz, em que a Voz mostrou imagens e deixou um aviso sério aos concorrentes.

Em causa está uma conversa de Pedro no quarto, com Hélder e com Liliana, em que o concorrente terá feito uma piada inadequada, precisamente sobre a mudança de sexo. Após ver as imagens e ser confrontado por Cristina Ferreira, o nortenho explicou-se.

«Não do Pedro, eu não sabia que era dele (o segredo da mudança de género). A minha teoria era 'temos alguém aqui na casa que fez uma mudança de género'. Depois ficámos todos 'quem é que será', não sabia, não fazíamos a mínima ideia, o João, esperto que é e perspicaz, lá conseguiu obter as pistas dele», referiu.

Em concreto sobre as palavras que proferiu relativamente à mudança de género e ao facto de ter imitado um cão a «marcar território», Hugo justificou: «Eu estava a brincar com uma anedota que veio do meu querido pai». Já Cristina Ferreira não perdoou: «Não consigo perceber a anedota, alguém consegue perceber?».

Depois disso, foi a vez da Voz intervir com um aviso sério: «A verdade é que, anedota ou não, se foi uma anedota foi de mau gosto. Ao longo da semana avisei-vos sobre o peso das palavras e das consequências que podem gerar dentro da casa e para quem vos segue cá fora».

«Depois do que acabámos de ver, torna-se necessário ser absolutamente claro: há comportamentos que não são aceitáveis. Aconselho-vos a refletir e a ajustar a vossa postura, para que as vossas palavras e ações sejam de facto dignas do programa e de quem em casa vos acompanha, disse», concluiu o soberano.

