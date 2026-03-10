Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

14:48
Alerta nova pista: Concorrentes saem disparados e ficam em êxtase - Big Brother
01:52

Alerta nova pista: Concorrentes saem disparados e ficam em êxtase

14:33
O mistério do leite desaparecido: Catarina e Jéssica fazem revista às malas - Big Brother
06:59

O mistério do leite desaparecido: Catarina e Jéssica fazem revista às malas

14:21
Sara avisa Hugo: «Vou-te dizer as coisas como elas são, não vou deixar de dar a minha opinião» - Big Brother
01:36

Sara avisa Hugo: «Vou-te dizer as coisas como elas são, não vou deixar de dar a minha opinião»

14:20
Ariana confronta Ricardo João: «Estás a passar a imagem que eu sou fácil». Veja a reação - Big Brother
03:38

Ariana confronta Ricardo João: «Estás a passar a imagem que eu sou fácil». Veja a reação

14:09
Norberto declara-se a Diana Dora “nas barbas” de Catarina e surpreende: «Aceitas casar?» - Big Brother
02:21

Norberto declara-se a Diana Dora “nas barbas” de Catarina e surpreende: «Aceitas casar?»

13:39
Segredo em risco? Eva preocupada com as «dormida» com Diogo: «Vamos ter de...» - Big Brother
04:02

Segredo em risco? Eva preocupada com as «dormida» com Diogo: «Vamos ter de...»

13:30
Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade» - Big Brother

Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade»

13:06
Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa - Big Brother

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

12:48
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava - Big Brother

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

12:35
Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora» - Big Brother
02:15

Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»

11:48
Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber - Big Brother

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

11:26
Cena de ciúmes? Ariana chateada com Diogo: «Nunca escondi, já tu...» - Big Brother
05:46

Cena de ciúmes? Ariana chateada com Diogo: «Nunca escondi, já tu...»

11:26
À frente de todos! Diogo e Eva trocam carinhos na cama - Big Brother
05:46

À frente de todos! Diogo e Eva trocam carinhos na cama

11:20
Contagiante! Luzia anima a casa a cantar e a dançar La Bomba. O momento é de rir - Big Brother
01:18

Contagiante! Luzia anima a casa a cantar e a dançar La Bomba. O momento é de rir

11:11
Jéssica ataca Hugo por causa de Sara: «Tiveste de ver as imagens para te arrependeres?» - Big Brother
02:37

Jéssica ataca Hugo por causa de Sara: «Tiveste de ver as imagens para te arrependeres?»

11:10
Diana Dora põe tudo em pratos limpos com Liliana: «Estive mal quando te chamei...» - Big Brother
06:41

Diana Dora põe tudo em pratos limpos com Liliana: «Estive mal quando te chamei...»

10:48
João tem «carinho» por várias mulheres da casa: «Será que há alguma atitude que a pessoa pode não gostar?» - Big Brother
03:03

João tem «carinho» por várias mulheres da casa: «Será que há alguma atitude que a pessoa pode não gostar?»

10:43
Sara atira: «Se eu perdi um bocadinho o gás, voltou muito mais intenso (…) odeio que me façam de palhaça» - Big Brother
02:22

Sara atira: «Se eu perdi um bocadinho o gás, voltou muito mais intenso (…) odeio que me façam de palhaça»

10:41
Sara lamenta: «Escusava que Portugal inteiro me visse aos beijos com alguém, podia ter sido sincero» - Big Brother
03:07

Sara lamenta: «Escusava que Portugal inteiro me visse aos beijos com alguém, podia ter sido sincero»

10:38
Sara sobre Hugo: «Na noite anterior eu tinha perguntado se ele tinha alguém lá fora e ele disse que não» - Big Brother
03:34

Sara sobre Hugo: «Na noite anterior eu tinha perguntado se ele tinha alguém lá fora e ele disse que não»

10:34
Após «bomba» de Luzia, concorrentes especulam: «Tu és a pista» - Big Brother
01:13

Após «bomba» de Luzia, concorrentes especulam: «Tu és a pista»

10:32
Hilariante: Luzia surpreende colegas com a sua «booooooomba» pela primeira vez. E todos dançam - Big Brother
04:12

Hilariante: Luzia surpreende colegas com a sua «booooooomba» pela primeira vez. E todos dançam

01:39
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro» - Big Brother
02:06

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

01:26
Hélder choca com questão a Sara: «Com quantos homens serias capaz de dormir para beneficiar o teu jogo?» - Big Brother
04:53

Hélder choca com questão a Sara: «Com quantos homens serias capaz de dormir para beneficiar o teu jogo?»

01:24
Pista? Concorrentes ouvem “comboio a passar” e apontam: «É para o segredo do Hélder» - Big Brother
02:13

Pista? Concorrentes ouvem “comboio a passar” e apontam: «É para o segredo do Hélder»

Acompanhe ao minuto

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber - Big Brother

Uma história que está a chocar Portugal e a dar que falar.

O ambiente dentro da casa do Secret Story voltou a aquecer e desta vez o protagonista foi Hugo. O concorrente surpreendeu os telespectadores depois de se envolver com Sara, outra participante do reality show, mas a situação mudou drasticamente após uma revelação feita no confessionário.

Durante vários dias, Hugo e Sara mostraram grande cumplicidade dentro da casa, chegando mesmo a trocar beijos, momentos que não passaram despercebidos ao público. No entanto, tudo mudou quando o concorrente foi chamado ao confessionário para conversar com Cristina Ferreira.

Ao rever imagens suas com Sara, Hugo acabou por admitir algo que ninguém dentro da casa sabia: existe uma pessoa especial à sua espera cá fora. A revelação deixou o concorrente visivelmente arrependido, levando-o a reconhecer que o que aconteceu na casa foi um erro.

No confessionário, Hugo garantiu que pretende resolver a situação quando sair do programa. O concorrente afirmou que a sua intenção é falar com a pessoa que ficou fora da casa e tentar recuperar a relação, na esperança de poderem continuar juntos.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Depois da conversa com Cristina Ferreira, Hugo regressou à casa e decidiu falar com Sara sobre o que tinha acontecido. A colega acabou por partilhar a conversa com os restantes concorrentes e não escondeu a desilusão com a situação.

«É lamentável (…) escusava que Portugal inteiro me visse aos beijos com alguém, podia ter sido sincero», afirmou Sara, visivelmente magoada com a revelação.

Numa outra conversa com Norberto, Hugo reforçou que a situação não se irá repetir e garantiu que não voltará a envolver-se com a colega dentro da casa: «Foi um descuido, estou arrependido», admitiu o concorrente.

A polémica promete continuar a dar que falar entre os fãs do Secret Story, que têm acompanhado de perto cada momento do reality show e as reviravoltas emocionais que acontecem dentro da casa mais vigiada do país.

Relacionados

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova
Temas: Hugo Sara

Mais Vistos

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há 2h e 15min
Cláudio Ramos e João do Secret Story 10

Cláudio Ramos e João do Secret Story 10

Há 2h e 29min
Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»
02:15

Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»

Há 2h e 28min
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

7 mar, 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Ver Mais

Notícias

Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade»

Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade»

Há 1h e 33min
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há 2h e 15min
Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

Há 3h e 15min
Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

Ontem às 22:40
Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Ontem às 19:41
Ver Mais Notícias

Opinião

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Ontem às 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há 2h e 15min
Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Ontem às 17:21
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Ontem às 15:59
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Ontem às 14:48
Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Ontem às 12:14
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

7 mar, 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

7 mar, 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

7 mar, 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Há 20 min
Liliana Almeida: "O deserto não é novo para mim. Mas desta vez..."

Liliana Almeida: "O deserto não é novo para mim. Mas desta vez..."

Há 2h e 35min
Após importante decisão, Liliana Aguiar quebra o silêncio: "Muito choro, tristeza, nervos e alguma insegurança"

Após importante decisão, Liliana Aguiar quebra o silêncio: "Muito choro, tristeza, nervos e alguma insegurança"

Hoje às 09:05
Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Ontem às 18:13
Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Ontem às 15:21
Ver Mais Outros Sites