Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

O ambiente dentro da casa do Secret Story voltou a aquecer e desta vez o protagonista foi Hugo. O concorrente surpreendeu os telespectadores depois de se envolver com Sara, outra participante do reality show, mas a situação mudou drasticamente após uma revelação feita no confessionário.

Durante vários dias, Hugo e Sara mostraram grande cumplicidade dentro da casa, chegando mesmo a trocar beijos, momentos que não passaram despercebidos ao público. No entanto, tudo mudou quando o concorrente foi chamado ao confessionário para conversar com Cristina Ferreira.

Ao rever imagens suas com Sara, Hugo acabou por admitir algo que ninguém dentro da casa sabia: existe uma pessoa especial à sua espera cá fora. A revelação deixou o concorrente visivelmente arrependido, levando-o a reconhecer que o que aconteceu na casa foi um erro.

No confessionário, Hugo garantiu que pretende resolver a situação quando sair do programa. O concorrente afirmou que a sua intenção é falar com a pessoa que ficou fora da casa e tentar recuperar a relação, na esperança de poderem continuar juntos.

Depois da conversa com Cristina Ferreira, Hugo regressou à casa e decidiu falar com Sara sobre o que tinha acontecido. A colega acabou por partilhar a conversa com os restantes concorrentes e não escondeu a desilusão com a situação.

«É lamentável (…) escusava que Portugal inteiro me visse aos beijos com alguém, podia ter sido sincero», afirmou Sara, visivelmente magoada com a revelação.

Numa outra conversa com Norberto, Hugo reforçou que a situação não se irá repetir e garantiu que não voltará a envolver-se com a colega dentro da casa: «Foi um descuido, estou arrependido», admitiu o concorrente.

A polémica promete continuar a dar que falar entre os fãs do Secret Story, que têm acompanhado de perto cada momento do reality show e as reviravoltas emocionais que acontecem dentro da casa mais vigiada do país.